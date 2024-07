Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng 1/7, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Các đại biểu tại buổi lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Đảng ủy Công an T.W; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong những năm qua cùng với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của lực lượng công an, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kịp thời tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ ra mắt.

Xuất phát từ vị trí vai trò tính chất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

“Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý, để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và vui mừng nhận thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện để Luật đi vào thực tiễn, hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, vì sự bình yên cuộc sống, hạnh phúc của người dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại tỉnh Nghệ An trong buổi lễ ra mắt.

Để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Nghệ An cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số công tác nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng bộ Công an mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An, tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ, tổ chức học tập của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tiếp tục quan tâm đầu tư, trang bị phương tiện, bảo đảm chế độ chính sách để các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu với chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp an ninh trật tự nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở. Quán triệt thực hiện tốt phương châm lấy cơ sở làm trung tâm. Xây dựng xã, phường, thị trấn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, thành tựu đã đạt được; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách; ra sức học tập, rèn luyện trau đồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng.

Các khối tham gia diễu hành trong buổi lễ ra mắt.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng. Thông tin nhanh, đúng, kịp thời chính xác sẽ giúp lãnh đạo chỉ huy giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

“Bộ Công an xây dựng một kênh thông tin sử dụng sản phẩm dịch vụ tiện ích mạng viễn thông di động Gtel-Mobile vừa đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin thông thường, đồng thời là kênh trao đổi thông tin liên lạc phục vụ nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở. Đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí, an ninh, an toàn”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Đại diện cho gần 3.800 tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Trọng Tạo (Tổ trưởng Tổ ANTT phường Trường Thi, thành phố Vinh) bày tỏ vui mừng, tự hào khi lực lượng tham gia bảo vệ anh ninh trật tự cơ sở chính thức đi vào hoạt động theo quy định pháp luật.

“Không chỉ được nâng mức hỗ trợ, phụ cấp hàng tháng mà chúng tôi còn được đào tạo thêm nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ. Chúng tôi sẽ nỗ lực, tận tâm, tận lực, chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở”, ông Phan Trọng Tạo chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật và biểu diễn các tình huống bắn súng tại buổi lễ.

Biểu diễn các tình huống bắn súng, trấn áp mục tiêu.

Tại buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các khối xóm, thôn bản. Đây thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an các cấp, giúp lực lượng công an xã chủ động giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 7/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bộ Công an và Tỉnh Nghệ An tặng quà cho lực lượng tham bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Trao biển tượng trưng trang bị kênh thông tin liên lạc GTel Mobile cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm dưới chân tượng đài Bác Hồ.