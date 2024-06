Công an xã có được thổi nồng độ cồn?

(VTC News) -

Công an xã là lực lượng an ninh cấp cơ sở, thường được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng. Công an xã thường được chia thành nhiều nhóm công tác, phụ trách các nhiệm vụ từ bảo vệ trị an, xử lý các vụ việc vi phạm, cho đến tuyên truyền và giáo dục pháp luật tại địa phương.

Theo quy định tại Nghị định 01/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan, lực lượng công an xã không có quyền xử lý các vi phạm về giao thông một cách độc lập, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, công an xã thể phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để thực hiện các nhiệm vụ này.

Kiềm tra nồng độ cồn hiện nay thường do lực lượng CSGT đảm nhiệm. (Ảnh: Khổng Chí)

Căn cứ các văn bản pháp lý còn hiệu lực thì chỉ lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) hoặc cơ quan chức năng có liên quan mới có quyền kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi lái xe. Điều này được quy định rõ ràng trong Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật liên quan. Việc đo nồng độ cồn thường được thực hiện bằng cách sử dụng máy đo chuyên dụng và phải tuân thủ các quy tắc, quy trình đúng đắn.

Mặc dù công an xã không có quyền trực tiếp thổi nồng độ cồn, nhưng họ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng CSGT. Công an xã có thể giúp đỡ trong việc thiết lập các điểm kiểm tra, giữ trật tự và an ninh tại các khu vực kiểm tra nồng độ cồn, và hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp hay phức tạp.

Hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng lực lượng chức năng sẽ giúp lái xe tham gia giao thông một cách an toàn hơn, đồng thời cũng sẽ tránh được các tình huống hiểu nhầm không đáng có.

Việc kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật như Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các quy định bổ sung, sửa đổi sau này. Người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức quy định sẽ chịu các hình thức xử phạt từ tiền phạt, tạm giữ giấy phép lái xe, đến tạm giữ phương tiện.

Đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của các lực lượng chức năng mà còn của tất cả mọi người. Việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.