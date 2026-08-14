CSGT Hà Nội dẫn đường đưa bé trai 5 tuổi xuất huyết cấp đi cấp cứu

(VTC News) -

CSGT Hà Nội dùng mô tô chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ gia đình đưa bé trai 5 tuổi mắc ung thư máu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Khoảng 15h15 ngày 14/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại nút giao Quốc lộ 5 - Trâu Quỳ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Huy Chiến làm Tổ trưởng thì một người đàn ông lái ô tô mang BKS 89H-130.xx vội vã tiến đến nhờ hỗ trợ.

Người đàn ông cho biết trên xe đang chở con trai là cháu N.Q.B (SN 2021, quê Hưng Yên), mắc bệnh ung thư máu. Cháu đang bị chảy máu cấp, không thể cầm máu và cần được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương càng sớm càng tốt.

Đại úy Nguyễn Huy Chiến lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị để xin phương án hỗ trợ. Thiếu tá Dương Quang Tuấn sau đó được phân công sử dụng mô tô chuyên dụng trực tiếp dẫn đường cho ô tô chở cháu bé.

Trên hành trình từ khu vực Quốc lộ 5 - Trâu Quỳ đến Bệnh viện Nhi Trung ương, các cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến chủ động điều tiết giao thông, tạo điều kiện để phương tiện chở bệnh nhi nhanh chóng di chuyển qua các khu vực đông phương tiện.

Nhờ được dẫn đường và hỗ trợ điều tiết giao thông, ô tô chở cháu N.Q.B nhanh chóng đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại bệnh viện, bé được các y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị.

Theo lực lượng CSGT, trong những trường hợp người bệnh cần cấp cứu khẩn cấp, việc hỗ trợ dẫn đường, điều tiết giao thông có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt tại những tuyến đường thường xuyên đông phương tiện.

Việc tổ công tác nhanh chóng tiếp nhận đề nghị của gia đình, triển khai phương án dẫn đường cho bệnh nhi cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ người dân trong những tình huống cấp thiết.