(VTC News) -

Theo thông tin từ Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), báo cáo nhanh của Công ty Quản lý bay miền Nam cho biết, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương. Tại thời điểm ban đầu, vị trí và độ cao của vật thể chưa được xác định chính xác.

Diều gắn đèn được phát hiện tại khu vực lân cận Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất đã xác minh thông tin với các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra tình hình thông qua các tổ bay đang hoạt động trong khu vực. Tại thời điểm này, hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất vẫn được duy trì và theo dõi chặt chẽ.

Đến khoảng 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật, xác định xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để các lực lượng liên quan tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Theo đó, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất đã được tổ chức bay chờ phù hợp. Các tàu bay chuẩn bị khởi hành được tạm thời giữ lại dưới mặt đất, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để liên tục cập nhật thông tin, đánh giá tình hình và điều hành hoạt động bay phù hợp.

Đến khoảng 20h16, sau khi có thông tin cho phép tiếp tục khai thác, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Các chuyến bay khởi hành tiếp tục được điều hành theo phương án khai thác.

Trong thời gian có hoạt động của vật thể bay đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Qua quá trình tiếp tục xác minh, đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác nhận vật thể bay được phát hiện trước đó là ba con diều có gắn đèn. Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Kíp trực đêm tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất phối hợp điều hành và bảo đảm an toàn hoạt động bay trong tình huống phát sinh. (Ảnh: VATM)

Đây là lần thứ ba liên tiếp chỉ trong 3 ngày, sân bay Tân Sơn Nhất phải dừng hoạt động vì sự xuất hiện của những vật thể bay. Trước đó, vào tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất đã phải 2 lần tạm dừng khai thác do phát hiện UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay.

Lần 1 vào lúc 18h14 - 19h14, Tổ lái chuyến bay 3S621 (SGN-HAN) phát hiện UAV ở độ cao 1.800ft (cách tàu bay khoảng 500m). Cùng thời điểm, tổ bay VJ601 cũng báo cáo phát hiện UAV cách sân bay 10 dặm ở độ cao 3.000ft.

Lần 2 vào lúc 19h34 - 20h34, Sư đoàn 367 thông báo phát hiện UAV cách sân bay khoảng 3km về hướng Tây Nam.

Sự việc trên khiến trên 60 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 3 chuyến bay phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi bay chờ; 24 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị; 19 chuyến bay phải bay chờ trên không và 15 chuyến bay phải dừng chờ cất cánh...

VATM nhấn mạnh, trong hoạt động hàng không, ngay cả những vật thể tưởng như đơn giản như diều, khi xuất hiện tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với an toàn khai thác. Đối với công tác quản lý, điều hành bay, khi tiếp nhận thông tin về vật thể bay chưa xác định, nguyên tắc được đặt lên hàng đầu là chủ động phòng ngừa, đánh giá nguy cơ và loại trừ khả năng ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Tùy tình hình thực tế, việc tổ chức tàu bay bay chờ, tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất hoặc tạm dừng cất, hạ cánh trong thời gian cần thiết là những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay, hành khách và các lực lượng tham gia khai thác.

“Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không có mật độ khai thác cao, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Diều, drone, flycam và các phương tiện bay, vật thể có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không cần được sử dụng đúng quy định, tuyệt đối không hoạt động tại những khu vực có nguy cơ uy hiếp an toàn bay“, VATM nhấn mạnh.

Cục Hàng không Việt Nam hôm nay cũng lên tiếng yêu cầu các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng UAV đúng quy định để bảo đảm hoạt động hàng không thông suốt và phát triển bền vững.

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng UAV phải thực hiện đầy đủ việc đăng ký phương tiện, đồng thời xin cấp phép bay trước khi tổ chức hoạt động. Việc đã đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay. UAV chỉ được hoạt động khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ đúng phạm vi, khu vực, thời gian, độ cao ghi trong giấy phép.

Đối với hành vi điều khiển UAV xâm nhập khu vực cấm bay hoặc khu vực hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay, người vi phạm có thể phải chịu đồng thời trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động bay và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp hành vi gây cản trở hoạt động bay hoặc uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự, với các mức hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến phạt tù; trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm.