Hơn 200 người nỗ lực dập lửa trên vách núi dựng đứng ở Ninh Bình

(VTC News) -

Đám cháy bùng phát tại khu vực núi Mâm Xôi, thuộc Tổ dân phố Thanh Sơn 3, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình khoảng 12h51 ngày 14/8.

Thời điểm xảy ra cháy, khu vực này giông gió lớn, có sét đánh thành tia. Điểm phát cháy được xác định ở trên đỉnh núi, sau đó ngọn lửa lan xuống phía dưới.

Đám cháy bùng phát trên khu vực núi Mâm Xôi, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, chiều 14/8.

Khu vực xảy ra cháy được giao cho Công ty TNHH Nam Sơn khai thác.

Phường Lý Thường Kiệt huy động các lực lượng tại chỗ, đồng thời báo các đơn vị chức năng phối hợp chữa cháy. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Kim Bảng điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại địa phương, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng công an cơ sở, 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và gần 50 người dân được huy động tham gia dập lửa.

Khó khăn lớn nhất là vị trí cháy nằm trên khu vực vách núi dựng đứng. Ngọn lửa xuất hiện ở trên cao khiến lực lượng chữa cháy không thể dễ dàng tiếp cận trực tiếp bằng phương tiện thông thường.

Trước diễn biến nhanh của đám cháy, các lực lượng chia thành nhiều nhóm, vừa tìm cách tiếp cận khu vực cháy, vừa triển khai phương án ngăn lửa lan rộng.

Lực lượng quân sự phường tổ chức chặt hạ cây xanh, tạo các đường băng cản lửa, hạn chế đám cháy lan sang những khu vực xung quanh và giảm nguy cơ đá lăn.

Lực lượng quân sự phường phát đường băng cản lửa.

Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm sử dụng máy bơm công suất lớn để đưa nước lên khu vực cháy. Xe chữa cháy của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn cũng được huy động tiếp nước phục vụ công tác dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực, khoảng 17h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

UBND phường Lý Thường Kiệt tiếp tục phân công lực lượng túc trực, theo dõi khu vực vừa xảy ra cháy để kịp thời xử lý nếu lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Theo nhận định ban đầu của địa phương, khả năng sét đánh có thể liên quan đến điểm phát cháy, do thời điểm xảy ra vụ việc khu vực xuất hiện giông gió lớn và sét đánh.