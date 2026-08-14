Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Quay đầu giảm sau năm phiên tăng liên tiếp

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi đã tăng trong năm phiên giao dịch trước đó.

Nguyên nhân giá dầu giảm khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu trong năm nay và lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên, trong khi giá vẫn được hỗ trợ từ việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán về tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các gián đoạn nguồn cung.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định rằng mức tăng mạnh trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ vào tuần trước đang gây áp lực kìm hãm giá dầu; tuy nhiên, ông cũng cho rằng đà giảm của giá dầu sẽ bị hạn chế chừng nào lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp.

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm thứ Tư cho thấy kho dự trữ dầu thô thương mại của nước này đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023, trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm.

Theo EIA, kho dự trữ dầu thô đã tăng 17,4 triệu thùng lên mức 424,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 8 , mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng 6, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1,4 triệu thùng từ cuộc khảo sát của Reuters.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm sau năm phiên tăng liên tiếp. (Ảnh: Reuters).

Cũng trong ngày này, trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết họ dự báo mức tiêu thụ sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay so với mức dự báo giảm 1 triệu thùng/ngày đưa ra tháng trước do nhu cầu bị kìm hãm bởi giá cao và nguồn cung bị hạn chế bởi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Hôm thứ Tư, một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran (đạt được hồi tháng 6) cũng như xác định khung thời gian triển khai thỏa thuận này.

Theo dữ liệu vận tải biển từ Kpler, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (không tính tàu container) đã giảm xuống còn 5 chiếc vào thứ Tư, mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua.

Ở một diễn biến khác, Nga đã tấn công khu vực cảng Izmail thuộc tỉnh Odesa ở miền nam Ukraine trong đêm, trong khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại khu công nghiệp ở Salavat (thuộc Cộng hòa Bashkortostan của Nga), nơi có một nhà máy lọc dầu quy mô lớn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 13/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, duy chỉ có giá dầu mazut tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, không cao hơn 21.235 đồng/lítt. Giá xăng E10 RON95 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm 311 đồng/lít, không cao hơn 27.233 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học và dầu diesel cùng ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ.