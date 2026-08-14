Dự báo thời tiết 14/8: Miền Bắc mưa lớn từ chiều, kết thúc đợt nắng nóng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/8/2926

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 14/8, thời tiết khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Chiều và đêm 14/8, miền Bắc hứng mưa. (Ảnh minh hoạ)

Chiều và đêm 14/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sang ngày 15/8, nắng nóng còn xảy ra ở các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng diện rộng trên Trung Bộ khả năng kéo dài đến 18/8.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/8/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng (trừ Điện Biên, Lai Châu), chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C, Lai Châu và Điện Biên 30-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, khu Đông Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C, khu Đông Bắc 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa - Nghệ An chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.