Nhà máy nhiệt điện mặt trời muối nóng chảy cao nhất thế giới ở Trung Quốc

(VTC News) -

Trung Quốc hoàn tất lắp 15.927 gương phản xạ mặt trời (heliostat) cho nhà máy điện mặt trời nhiệt muối nóng chảy cao nhất thế giới. Nhà máy đặt tại huyện Amdo, thành phố Nagqu, Khu tự trị Tây Tạng, phía tây nam nước này.

Dự án có công suất 100 MW và dự kiến hòa lưới vào tháng 10/2026.

Nhà máy nhiệt điện muối nóng chảy công suất 100 MW ở Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: People’s Daily)

Điểm nổi bật của nhà máy là trang trại gương heliostat trải rộng trên diện tích khoảng 800.000 m2. Các gương có khả năng xoay theo chuyển động của Mặt Trời, liên tục phản chiếu và tập trung ánh sáng vào bộ thu nhiệt trên đỉnh tháp cao 210 m.

Khác với tấm quang điện thông thường chuyển ánh sáng trực tiếp thành điện, nhà máy ở Nagqu sử dụng năng lượng mặt trời để tạo nhiệt. Hệ thống gương tập trung ánh sáng vào bộ thu trên tháp, làm nóng muối nóng chảy. Nhiệt lượng sau đó được sử dụng để tạo hơi nước, phục vụ quá trình phát điện.

Muối nóng chảy còn có khả năng giữ nhiệt trong thời gian dài. Nhờ đó, nhà máy có thể tích trữ năng lượng vào thời điểm nắng mạnh và sử dụng lượng nhiệt này để tiếp tục phát điện khi ánh sáng Mặt Trời suy giảm.

Đây là một trong những lợi thế của điện mặt trời nhiệt tập trung so với điện mặt trời quang điện, vốn phụ thuộc trực tiếp vào cường độ ánh sáng tại từng thời điểm.

Nagqu có hơn 2.800 giờ nắng mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, độ cao lớn cùng nhiệt độ thấp và gió mạnh cũng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình xây dựng.

Các kỹ sư phải điều chỉnh phương pháp thi công và phát triển kỹ thuật chuyên biệt để thiết bị có thể hoạt động trong điều kiện cao nguyên khắc nghiệt.

Nhà máy cũng trang bị hệ thống điều khiển thông minh để hỗ trợ vận hành và bảo trì. Công nghệ này giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thống gương và các thiết bị liên quan, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định sau khi công trình đi vào khai thác.

Khi vận hành, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 255 triệu kWh điện mỗi năm. Theo dự án, lượng điện này tương đương mức tiết kiệm khoảng 60.000 tấn than tiêu chuẩn, đồng thời giúp giảm khoảng 165.000 tấn khí CO2 mỗi năm.

Ngoài cung cấp điện, dự án còn tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng địa phương. Trong quá trình xây dựng, các đơn vị tham gia tổ chức đào tạo kỹ năng cho nông dân và người chăn nuôi trong khu vực. Hoạt động liên quan đến dự án được ước tính giúp người dân địa phương tăng tổng thu nhập khoảng 118 triệu nhân dân tệ, tương đương 17,5 triệu USD.