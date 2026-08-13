Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên khai cách nhắc bài thí sinh

(VTC News) -

Tối 13/8, VTV đưa tin, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đến nay, 33 bị can bị khởi tố bao gồm: Hiệu trưởng, Trưởng điểm thi, Phó trưởng điểm thi và toàn bộ các giáo viên thuộc các trường liên quan.

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Hà Duy (thư ký điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang) khai nhận đứng ở góc phòng, hướng mặt về phía các học sinh, đưa ra cách làm của hai trong ba câu hỏi.

Bị can Nguyễn Hà Duy. (Ảnh: VTV)

“Mỗi phòng thi tôi vào khoảng 2 đến 3 phút. Tôi cũng không để ý được các em có lĩnh hội được các cách làm đấy và có giải được đến đâu; cụ thể từng em như nào tôi không rõ được. Sau đó tôi đi ra và chuyển sang các phòng khác”, Duy khai.

Còn theo lời khai của bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (thư ký thi trường THPT chuyên Tuyên Quang), bị can không có đáp án môn Văn mà chỉ gợi ý hướng dẫn làm bài cho học sinh.

Bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy. (Ảnh: VTV)

“Tôi rất là ân hận vì tôi biết tác động của mình đối với câu hỏi, câu trả lời đấy không hiệu quả nhiều với học sinh, chưa chắc các em đã quá cần câu hỏi đấy. Việc tôi nhắc chung tất cả các em như thế ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh trong phòng, đặc biệt là những em tự làm, không trông đợi như sự hỗ trợ của tôi”, bà Thuý trình bày.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các cá nhân khác.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả môn toán tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý đặc biệt.

Trong 328 thí sinh, có 147 em đạt điểm 10, 299 em đạt từ 9 điểm trở lên; điểm trung bình khoảng 9,58, cao nhất cả nước. Trong khi đó, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán, tức phần lớn tập trung tại điểm thi này.

Ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh kết quả thi tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Ngày 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo phối hợp với ngành giáo dục rà soát, làm rõ những dấu hiệu bất thường.

Tối 5/7, cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, người được phân công làm thư ký điểm thi.

Hai ngày sau, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; trong đó có Nguyễn Hà Duy và Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi.

Ngày 13/7, cơ quan điều tra khởi tố thêm 15 người, nâng tổng số bị can lên 19. Đến ngày 15/7, thêm 7 người bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố cùng tội danh. Tổng số bị can trong vụ án tăng lên 27 người.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút toàn bộ vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp điều tra.

Đến ngày 5/8, Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 2 người.