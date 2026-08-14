Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

Hà Nội phê duyệt cải tạo, xây dựng lại 4 khu tập thể cũ trong giai đoạn 2026-2030, thay thế các công trình xuống cấp bằng những khu nhà ở mới.
Cận cảnh 4 cụm chung cư cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc
Tình trạng cơi nới, dựng “chuồng cọp” và bổ sung các hạng mục trên mái diễn ra trong thời gian dài, làm gia tăng tải trọng tác động lên công trình, đồng thời ảnh hưởng đến kiến trúc và mỹ quan khu vực.
Tại đây, nhiều hộ dân đã cơi nới ban công, dựng “chuồng cọp” để mở rộng diện tích sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.
Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hạng mục tại khu tập thể đã hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Mái ngói, trần và tường nhà xuống cấp, trong khi không gian sinh hoạt tại một số căn hộ khá chật hẹp. Có hộ không có bếp hoặc nhà vệ sinh riêng nên phải tận dụng hành lang làm nơi nấu nướng, sinh hoạt.
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