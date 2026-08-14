Hiện trạng 4 khu tập thể cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

Cận cảnh 4 cụm chung cư cũ ở Hà Nội sắp được tái thiết thành cao ốc

Hà Nội vừa phê duyệt danh mục các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ tại 4 khu tập thể trên địa bàn. Các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, gồm khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông), khu tập thể 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm), khu tập thể 15C Trần Khánh Dư (phường Cửa Nam) và khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai).

Tại khu vực nội đô, khu tập thể 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải rộng khoảng 1.485 m², hiện có 4 tòa nhà 5 tầng với 85 căn hộ. Theo phương án tái thiết, công trình mới gồm một khối cao 7 tầng phía ngoài và khối 21 tầng phía trong, kết hợp 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.

Sau gần 40 năm sử dụng, các tòa nhà tại đây đã xuống cấp. Kết quả kiểm định của Sở Xây dựng cho thấy một số cấu kiện không còn đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cục bộ.

Tình trạng cơi nới, dựng “chuồng cọp” và bổ sung các hạng mục trên mái diễn ra trong thời gian dài, làm gia tăng tải trọng tác động lên công trình, đồng thời ảnh hưởng đến kiến trúc và mỹ quan khu vực.

Tương tự, khu tập thể 15C Trần Khánh Dư có diện tích khoảng 1.410 m², gồm 2 tòa nhà 5 tầng với 49 căn hộ. Công trình được đưa vào danh mục cải tạo, xây dựng lại do đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Theo phương án, khu tập thể mới sẽ gồm khối nhà cao 8 tầng phía ngoài, khối 21 tầng phía trong và 4 tầng hầm, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 376 tỷ đồng.

Mỗi khi trời mưa lớn, bà Trương Thị Thúy (70 tuổi) lại phải chuẩn bị nilon và tấm chắn để hạn chế nước thấm vào nhà. Căn hộ tầng 5 thường xuyên bị nước từ mái ngấm xuống, khiến tường nhà loang lổ, bong tróc dù gia đình đã nhiều lần sửa chữa.

Những dấu vết thấm dột vẫn hiện rõ trên trần và tường nhà. Sau nhiều năm sống trong cảnh phải che chắn mỗi khi mưa, bà Thúy mong khu tập thể sớm được cải tạo để người dân có chỗ ở an toàn, khang trang hơn.

Tại khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai), nhiều dãy nhà đã cũ kỹ, xuống cấp và nằm xen kẽ giữa khu dân cư hiện hữu. Dự án tái thiết có diện tích lập quy hoạch hơn 14.600 m², trong đó khoảng 13.700 m² dành cho khu vực cải tạo, phần còn lại để mở đường và kết nối giao thông.

Theo quy hoạch, 10 tòa nhà tập thể cũ gồm A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5 cùng một số công trình phụ trợ sẽ được phá dỡ.

Thay thế các công trình cũ là 2 khối chung cư cao tầng, cao tối đa 30 tầng nổi, chưa kể 3 tầng hầm và một tầng tum kỹ thuật. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 2.380 người.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hạng mục tại khu tập thể đã hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Mái ngói, trần và tường nhà xuống cấp, trong khi không gian sinh hoạt tại một số căn hộ khá chật hẹp. Có hộ không có bếp hoặc nhà vệ sinh riêng nên phải tận dụng hành lang làm nơi nấu nướng, sinh hoạt.