Đã xác định danh tính 1 liệt sĩ Đoàn 559, tiếp tục tìm thông tin về 4 liệt sĩ

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, từ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã phục hồi, xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ vừa được tìm, quy tập tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị).

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị trong tháng 7 vừa qua. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt liệt sĩ số 4 giám định, phục hồi được thông tin sau: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, cấp bậc Binh nhất, nhập ngũ tháng 5/1970; đơn vị là Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559. Liệt sĩ hi sinh ngày 26/12/1970; nguyên quán Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Theo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, đây là manh mối quan trọng trong việc xác định danh tính liệt sĩ. Bởi những thông tin được ghi lại khá đầy đủ về họ tên, quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ và thời điểm hi sinh.

Từ những thông tin của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, đơn vị mong rằng các cơ quan chức năng, cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác ở đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị cung cấp, liên hệ để xác định thông tin danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Trước đó, từ ngày 23 - 25/7/2026 tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, được bọc trong tăng và võng dù ở độ sâu 1,6m.

Lọ thuỷ tinh an táng kèm hài cốt liệt sĩ chứa giấy có thông tin được giám định mang tên Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng. Ảnh: TTXVN phát

Di vật kèm theo có đế giày, dây thắt lưng, đinh gim, dây điện thông tin. Đáng chú ý, cả 5 hài cốt liệt sĩ đều có lọ thủy tinh đi kèm, bên trong chứa một tờ giấy có dòng chữ mờ nghi có thông tin của các liệt sĩ. Riêng hài cốt liệt sĩ số 4 quy tập ngày 24/7 có di vật là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu: THU-DO (hoặc ĐO) “T62-20”...