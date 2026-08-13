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Xuất bản ngày 13/08/2026 07:50 PM
Xuất bản ngày 13/08/2026 07:50 PM

Thêm một vé trúng độc đắc Vietlott gần 72 tỷ đồng

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT
(VTC News) -

Ngay sau khi có một vé trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 11 tỷ đồng thì lại có thêm một vé trúng Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm phẩm Power 6/55.

Tối 13/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.384 sản phẩm Power 6/55 đã có một vé trúng Jackpot 1 trị giá gần 72 tỷ đồng.

Tấm vé trúng độc đắc có bộ số: 05 - 09 - 27 - 29 - 45 - 46. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lãnh khoảng gần 65 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 72 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Một vé trúng độc đắc sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 72 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Bên cạnh giải Jackpot 1 thì giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cũng đã nổ. Người trúng Jackpot 2 sẽ thực lãnh khoảng hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng xác định có 21 vé trúng giải nhất, trị giá 40 triệu đồng/giải.

Như Báo Điện tử VTC News đã thông tin, trong kỳ quay 820 sản phẩm Lotto 5/35 cũng vừa có một vé trúng độc đắc trị giá hơn 11,3 tỷ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 21/7, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải độc đắc xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.370 trị giá gần 103 tỷ đồng cho ông K.S.H.

Ông K.S.H trúng độc đắc gần 103 tỷ đồng hồi tháng 7. (Ảnh: Đ.V)

Ông K.S.H trúng độc đắc gần 103 tỷ đồng hồi tháng 7. (Ảnh: Đ.V)

Ông K.S.H là người có quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Tấm vé may mắn của ông được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Ông H. cho biết, ông đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước. Ông thấy thích thú vì khi sang Việt Nam vẫn có thể giải trí với các loại hình xổ số có cách chơi tương đồng với Hàn Quốc.

Tôi thích nhất là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 - 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé/lần”, ông H. nói.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông H. cho biết ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 là 09 - 17 - 20 - 33 - 41 - 42, ông vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1”, ông H. chia sẻ.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông H. đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

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