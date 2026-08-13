PTT Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ trong năm 2026

Chiều 13/8, chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5%; tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ, đạt 58,4%.

Đối với công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã rà phá được hơn 11.700 ha, đạt 51,9%. Tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, hơn 4.000 ha đã được rà phá, đạt 91,39%, dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 8/2026 để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 12/8/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập 293 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 164 bộ có di vật.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, an toàn tuyệt đối và giữ gìn tối đa hiện trạng.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết: “Theo tôi, từng di vật như chiếc lược, cây bút đều có thể giúp xác thực, chứng thực hồ sơ trong trường hợp phương pháp ADN chưa cho kết quả. Như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa qua, chúng tôi đã tiến hành phương pháp chứng thực hồ sơ.

Việc tìm kiếm, quy tập phải gắn với xác định danh tính ngay khi phát hiện hài cốt, đồng thời quản lý chặt chẽ di vật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Tìm được hài cốt liệt sĩ là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là trả lại tên cho các liệt sĩ, khi đó công tác đền ơn đáp nghĩa mới thực sự trọn vẹn”.

Nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với các địa phương, phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay; xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý; công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức, cá nhân.

Tổ giúp việc được giao tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ còn thiếu nội dung gì, cần xác thực vấn đề nào và bổ sung nguồn tư liệu nào.

Về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu: “Theo tôi, phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đầy đủ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung này. Đối với hồ sơ liệt sĩ, Bộ Quốc phòng xây dựng phần mềm để hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ, chặt chẽ. Việc này phải làm gấp, bởi nếu không có dữ liệu sẽ rất khó triển khai. Nguồn dữ liệu không chỉ ở trong nước mà còn cần tiếp cận từ các tổ chức, cá nhân. Tôi mong muốn quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu này vào cuối năm nay”.

Đối với TP.HCM, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả.

Đến ngày 30/8, thành phố phải hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả tại Công viên Lê Thị Riêng cần được coi là mô hình, cách làm mẫu để triển khai tại các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin trên cả nước.

Hà Thảo (VOV1)