Cầu thủ Malaysia tuyên bố phải chơi '200% sức lực' để thắng đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/8, Malaysia tiếp đón Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Cầu thủ chạy cánh Pavithran Gunalan của Malaysia cho rằng đội bóng của anh cần phải thi đấu với “200% sức lực” nếu muốn có cơ hội tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Việt Nam.

“Để đối đầu với Việt Nam, chúng tôi phải nỗ lực và chơi hết sức. Nếu không thể hiện 100% khả năng hoặc thi đấu với tâm lý chủ quan, chúng tôi đơn giản là không có cơ hội chiến thắng. Họ là một đội bóng rất mạnh. Nếu họ chơi với 100% sức lực, chúng tôi phải chơi với 200% mới có thể thắng trận này”, Pavithran nói.

Cầu thủ này từng vào sân từ ghế dự bị tại giải đấu năm 2024 đã đá chính cả 4 trận của Malaysia tại giải năm nay. Pavithran cho rằng Malaysia không được phép e ngại trước đội tuyển Việt Nam, đội bóng đã ghi 13 bàn ở vòng bảng, nhiều nhất trong số các đội tham dự giải.

Pavithran Gunalan cho rằng Malaysia cần phải thi đấu với “200% sức lực” trước đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: ASEAN Football)

“Từ mà huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sử dụng nhiều nhất là ‘tự tin’. Anh ấy luôn nói với tôi: ‘Nếu cậu tự tin khi có bóng, cậu sẽ tìm được lối chơi của mình’. Khi tự tin, tôi có thể rê bóng và phát huy đúng khả năng của bản thân. Tôi không quan tâm đến những người khác mà chỉ tập trung vào điểm mạnh của mình. Điều đó giúp lối chơi của tôi trở nên thanh thoát hơn rất nhiều”, Pavithran nói.

Pavithran được đánh giá là một trong những ngôi sao của Malaysia ở ASEAN Cup 2026. Nhờ màn trình diễn xuất sắc, anh đã 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ở trận cuối bảng B gặp Philippines ngày 8/8, anh ghi bàn thắng duy nhất bằng một cú đánh đầu, qua đó giúp Malaysia giành quyền trở lại vòng đấu loại trực tiếp sau khi vắng mặt ở vòng đấu này từ năm 2024.

“Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những giải thưởng đó, đặc biệt khi gia đình và người hâm mộ có mặt để cổ vũ chúng tôi. Chiến thắng trước sự chứng kiến của họ mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng nhìn lại, tôi sẽ không thể đạt được điều này nếu không có các đồng đội và huấn luyện viên. Chính họ là những người luôn truyền động lực cho tôi”, anh chia sẻ.

“Tất cả đều nhờ tinh thần đồng đội. Khi huấn luyện viên đưa ra chỉ đạo, chúng tôi thực hiện 100%. Không có sự chủ quan hay lơ là. Chính sự kỷ luật đó giúp đội bóng của chúng tôi có thể tiến xa hơn ở giải đấu lần này”, cầu thủ 21 tuổi nói thêm.

Bàn thắng vào lưới Philippines không chỉ là pha lập công đầu tiên của Pavithran cho đội tuyển Malaysia mà còn là bàn thắng bằng đầu đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

“Thực ra đây là một câu chuyện khá buồn cười. Trong suốt những năm chơi bóng, tôi chưa bao giờ ghi bàn bằng đầu. Tôi từng thử nhưng bóng chưa bao giờ vào lưới. Đây là lần đầu tiên tôi của tôi. Thực lòng mà nói, tôi không phải kiểu cầu thủ thích đánh đầu, nhưng lần này mọi thứ lại thành công”, anh nói.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan, đội đã 7 lần vô địch, và Singapore, đội từng 4 lần đăng quang.