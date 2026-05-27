Giá dầu hôm nay 27/5: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng trở lại nhưng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với các mốc đầu tuần, cho thấy xu hướng biến động còn mạnh và khó dự đoán.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ đã nhiều lần cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột, nhưng chưa thể đạt được thỏa thuận nào ngoài một lệnh ngừng bắn tạm thời giúp giảm các cuộc tấn công xuống mức tối thiểu.

Giá dầu thế giới hôm nay 27/5 quay đầu tăng

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran -nơi truyền thông Iran đưa tin có tiếng nổ lớn vào sáng thứ Ba - là một “sự vi phạm nghiêm trọng” đối với lệnh ngừng bắn mong manh đã được duy trì gần 7 tuần.

Trước đó, 2 bên đạt được một biên bản ghi nhớ có thể chấm dứt chiến tranh và nối lại hoạt động vận tải qua eo biển đang bị phong tỏa, đồng thời cho các nhà đàm phán thêm 60 ngày để xử lý các vấn đề phức tạp hơn, kể cả chương trình hạt nhân của Iran.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra đúng lúc trưởng đoàn đàm phán và ngoại trưởng Iran có mặt tại Doha để hội đàm với Thủ tướng Qatar nhằm hướng tới một thỏa thuận.

Iran trên thực tế đã chặn gần như toàn bộ hoạt động vận tải không phải của nước này ra vào eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, làm tê liệt khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm trong tháng 5 khi lo ngại về lạm phát gia tăng liên quan đến xung đột leo thang, trong khi quan điểm của các hộ gia đình về thị trường lao động vẫn bi quan.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng trong kỳ này.