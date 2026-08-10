Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp đà tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng do chịu tác động chủ yếu từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Vào tuần trước, giá dầu cũng liên tục tăng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 1 USD/thùng, khi thị trường tiếp tục lo ngại về kết quả các cuộc đàm phán liên quan đến việc kiểm soát và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent tăng hơn 3 USD mỗi thùng sau khi Iran xem xét dự luật cấm tàu Mỹ và Israel đi qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, thị trường đang tập trung vào việc liệu thỏa thuận giữa Iran và Oman có cho phép tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz hay không. “Liệu các tàu mang cờ Mỹ, tàu thuộc sở hữu của Mỹ hoặc những tàu chở hàng đến các cảng của Mỹ có được phép đi qua eo biển?“, ông Andrew Lipow đặt vấn đề.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần. (Ảnh: Reuters).

Iran và Oman được cho là đã thống nhất tuyến đường dành cho các tàu đi qua eo biển nằm giữa hai nước. Tuy nhiên, khả năng Mỹ chấp thuận các điều khoản trên vẫn còn bỏ ngỏ.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran muốn thu khoản phí tương đương 5-7% giá trị hàng hóa đối với các tàu đi qua eo biển. Oman thì đang thảo luận mức phí khoảng 3%, trong khi Washington không muốn thu bất kỳ khoản phí nào.

Theo Reuters, các nhà phân tích cũng cho rằng, những diễn biến trong tuần cho thấy xung đột giữa Iran và Mỹ vẫn chưa thực sự chấm dứt. Nguồn cung càng bị gián đoạn lâu, lượng dầu trong các kho dự trữ thương mại trên toàn cầu càng bị rút nhanh.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 6/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 660 đồng/lít, không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.