Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ lần lượt lên tiếng

Trong thông báo này, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định doanh nghiệp không có hành vi thao túng, trục lợi. Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải.
Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết có phát sinh 5 giao dịch vào năm 2023 và 2 giao dịch vào năm 2024 do vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, công ty không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán.
Về kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp. Đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng. Công ty đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung.
Về quy định thương mại điện tử, theo thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải, do chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số, việc đăng ký lại website bị chậm. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/1/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.
Về quy định phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải nêu do chậm cập nhật các luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 - đầu 2024) nên dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.
Doanh nghiệp này cũng khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch vẫn đang diễn ra bình thường.
“Chúng tôi coi kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tính tuân thủ pháp luật”, thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải nêu.
Liên quan đến thông báo của Thanh tra Chính phủ, trong bản công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phát đi ngày 9/8, Công ty PNJ cho biết, PNJ đã chủ động rà soát và xác định số thuế giá trị gia tăng cần bổ sung là gần 10 tỷ đồng cho giai đoạn tháng 1/2023 đến 9/2025.
Sau đó, ngày 11/11/2025, PNJ kê khai và nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng cho các năm 2023, 2024, 2025 với số tiền thuế gần 10 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 973 triệu đồng.
Ngày 12/11/2025, PNJ chủ động báo cáo đầy đủ nội dung nêu trên đến đoàn thanh tra Chính phủ và được đoàn thanh tra ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày về việc công ty đã nộp bổ sung.
“Như vậy, Công ty PNJ đã nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của kết luận thanh tra. Tổng giá trị thuế mà PNJ và các công ty con trong tập đoàn đã nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng”, PNJ thông tin.
Trước đó, liên quan đến thông báo của Thanh tra Chính phủ, đại diện thương hiệu Mi Hồng cho biết, các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025.
Trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo yêu cầu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị, công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
“Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng của Mi Hồng vẫn diễn ra bình thường. Quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được công ty bảo đảm theo quy định”, đại diện Mi Hồng thông tin.
Theo đại diện Mi Hồng, doanh nghiệp này tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nâng cao tính tuân thủ, chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Doanh nghiệp vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm cung cấp trên website.
Mi Hồng cũng bị chỉ ra một số vi phạm về phòng, chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.
Như Báo điện tử VTC News đưa tin, Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành Thông báo số 2777/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan.
Theo đó, 6 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có liên quan chịu trách nhiệm trong việc chưa thực hiện đầy đủ, vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật liên quan.
Bình luận