Chuyên gia Indonesia chỉ trích sao nhập tịch Ivar Jenner

(VTC News) -

Chuyên gia bóng đá Indonesia, Bung Towel, đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào tiền vệ Ivar Jenner của đội tuyển Indonesia sau trận đấu với Singapore ở lượt trận cuối bảng A tại ASEAN Cup 2026 trên sân Jalan Besar vào ngày 7/8. Đội tuyển Indonesia hòa Singapore với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Indonesia đứng thứ ba vòng bảng với 7 điểm, trong khi Singapore giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng A với 8 điểm.

Sau trận đấu, Bung Towel đặc biệt nhắc đến tình huống xô xát giữa Ivar Jenner và cầu thủ Singapore Song Ui-young ở phút 55. Theo ông, đội tuyển Indonesia khi đó đang chiếm ưu thế và kiểm soát thế trận nhưng hành động của Ivar Jenner đã khiến cho trận đấu bị xé vụn một cách không cần thiết.

Tình huống xô xát giữa Ivar Jenner và Song Ui-yong

“Ví dụ như trận đấu đó, khi nào tình thế thay đổi? Đó là lúc Ivar Jenner có một hành động khiêu khích không cần thiết. Bóng chết, chúng ta đang dẫn trước, thế trận đang thuộc về chúng ta, vậy mà cậu ấy đột nhiên đưa chân ra ngáng đối thủ. Điều đó hoàn toàn không cần thiết”, Bung Towel nói.

Sau đó, ông tiếp tục chỉ trích gay gắt thái độ của tiền vệ đội tuyển Indonesia: “Đối với cầu thủ đội tuyển quốc gia, đặc biệt là những người có được tư cách thi đấu nhờ nhập tịch, tôi khẳng định thẳng rằng hành vi đó là rất thiếu chuyên nghiệp trong một trận đấu có tính chất quyết định”.

Tình huống mà Bung Towel đề cập xảy ra khi thủ môn Singapore Izwan Mahbud đang chuẩn bị phát bóng lên. Ivar Jenner sau đó xảy ra tranh chấp với Song Ui-young. Ngay trước khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi, Ivar đã va chạm khiến Song Ui-young ngã xuống. Cầu thủ Singapore sau đó đứng dậy và dùng khuỷu tay tác động vào người Ivar Jenner.

Ivar Jenner bị chỉ trích vì hành động khiêu khích với cầu thủ Singapore

Trọng tài Abdullah Salim Khalfan Al Amouri ban đầu rút thẻ vàng cho cả hai cầu thủ. Do Song Ui-young trước đó đã nhận một thẻ vàng, quyết định này đồng nghĩa với việc anh phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận khuyến nghị từ trợ lý trọng tài video (VAR), trọng tài đã xem lại tình huống trên màn hình bên đường biên.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài hủy cả hai thẻ vàng dành cho Ivar Jenner và Song Ui-young. Điều này đồng nghĩa với việc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Singapore cũng được hủy bỏ và trận đấu tiếp tục. Theo Bung Towel, việc trận đấu bị gián đoạn để xem VAR thực tế đã làm thay đổi thế trận vốn đang nghiêng về Indonesia.

“Trận đấu bị dừng lại vì tình huống đó, rồi xuất hiện những tranh cãi khi VAR được sử dụng. Khoảng thời gian tạm dừng đã tạo ra một bước ngoặt giống như trong phim. ĐT Singapore lấy lại tinh thần nhờ khoảng thời gian tạm dừng đó”, chuyên gia Bung Towel nói.

Ông đặt câu hỏi về quyết định của Ivar Jenner khi thực hiện hành động như vậy trong thời điểm Indonesia đang dẫn trước và Singapore chịu sức ép. “Chúng ta đang ở thế vượt trội. Vấn đề ở đây là bóng đá: chúng ta đang thắng thế, còn ĐT Singapore đang chịu áp lực. Tại sao lại làm như vậy? Có ích gì?“, Bung Towel nói.

Không lâu sau tình huống nói trên, đội tuyển Singapore gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ilhan Fandi ở phút 66. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận, khiến đội tuyển Indonesia không thể giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Bung Towel kết luận: “Tôi sẽ không vui nếu cầu thủ Singapore bị đuổi khỏi sân theo cách như vậy. Rồi chúng ta thắng trận thì cũng không. Chúng ta không nên thi đấu để giành chiến thắng theo cách đó. Tại sao cậu ấy lại đưa chân ra như vậy? Đó chính là bước ngoặt của trận đấu”.