Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Australia

Đúng 20h55 theo giờ địa phương (tức 17h55 giờ Việt Nam) ngày 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Kingsford-Smith Sydney, bang New South Wales bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Australia.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía Australia có: Trung tá Không quân Andrew Burke, Sỹ quan danh dự, Đại diện toàn quyền liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc bang New South Wales; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến bang New South Wales Prue Car; Lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gilian Bird và lãnh đạo Bộ lễ tân Liên bang.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.

Đại diện toàn quyền liên bang Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Đồng thời, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng chính là những lĩnh vực Australia có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nhân lực chất lượng cao và nền hành chính, công vụ ưu tú.

Là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng sâu sắc.

Đây không chỉ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng hiệu quả, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Thành công của chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Australia trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của mối quan hệ này đối với lợi ích lâu dài của mỗi nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn; Hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese; Hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia; Dự diễn đàn Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tech Connect; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia và một số quốc đảo Nam Thái Bình Dương.

Việt Cường - Việt Nga (Nguồn: VOV)