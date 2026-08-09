Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị tạm đình chỉ công tác

(VTC News) -

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Ông Vũ Đình Hưng bị đình chỉ công tác kể từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Việc này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7/8 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9/8 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Lê Hanh)

Cùng ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký Quyết định số 2014/QĐ-UBND, phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT từ ngày 10/8.

Trước đó, ông Vũ Đình Hưng là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang, phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi. Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Trưởng ban chỉ đạo.

Liên quan vụ việc xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ban chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban.

Theo phương án, kỳ thi lại được tổ chức cho 328 thí sinh, bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ án; cán bộ làm nhiệm vụ phải được quán triệt, tập huấn về quy chế, nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.