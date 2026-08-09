Chuyên gia: 'Indonesia non nớt, HLV Herdman rơi vào bẫy của ông Kim Sang-sik'

(VTC News) -

Tối 7/8, trận hòa tai hại 1-1 trước Singapore khiến Indonesia trở thành đội bóng tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Điều này nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ và giới chuyên môn khi Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch giỏi. Nhưng rồi, Indonesia đã không thể thắng những đối thủ ngang tầm như Việt Nam hay Singapore.

Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo vừa chạm cột mốc buồn khi có 6 lần bị loại từ vòng bảng trong số 11 lần tham dự ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) gần nhất. Ngoài ra, họ có 2 kỳ liên tiếp phải rời cuộc chơi sớm là năm 2024 và 2026. Không đội bóng mạnh nào như Việt Nam, Thái Lan gặp phải tình trạng tương tự.

Indonesia bị chỉ trích còn non nớt.

Trả lời tờ Kompas, chuyên gia bóng đá Ibam Hariri - người bình luận nổi tiếng tại Indonesia nói: “Từ hai trận thua trước Việt Nam và trận hòa với Singapore, rõ ràng là lối chơi của Indonesia còn rất non nớt. Các cầu thủ giống như một đội không hiểu rõ nhau.

Kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C đều không hiệu quả. Ngay cả những điều chỉnh trong trận đấu, thời điểm thay người, vị trí của cầu thủ và việc lựa chọn chức năng và vai trò cho các cầu thủ trên sân dường như không đồng bộ với tầm nhìn của John Herdman“.

Hoà Singapore, Indonesia bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup.

Vị chuyên gia này phân tích rằng việc xếp Jordi Amat đá trung vệ trong hệ thống 3 cầu thủ phòng ngự cùng Rizky Ridho chơi lệch phải không tạo nên tính kết nối. Vấn đề này từng xảy ra ở CLB Persija Jakarta mùa trước dưới thời HLV Maurizio Souza - đội bóng chủ quản của 2 cầu thủ này.

“Nhưng thật không may, John Herdman vẫn giữ nguyên lối mòn đó, thậm chí duy trì nó trong suốt 70 hoặc 80 phút. Hơn nữa, điều đó không hợp lý vì Jordi Amat đã chơi hiệu quả hơn ở Persija mùa trước khi anh ấy dâng cao hơn một chút với vai trò tiền vệ phòng ngự. Việc ép Rizky Ridho chơi ở vị trí trung vệ cánh cao như vậy chắc chắn sẽ phản tác dụng“, ông Ibam Hariri nói.

Ngoài ra, chính HLV John Herdman cũng bị chỉ trích đã không hiểu về sự cạnh tranh khốc liệt ở Đông Nam Á, đặc biệt là khi đối đầu với Việt Nam.

“HLV John Herdman thực sự đã rơi vào bẫy của Kim Sang-sik, bị Việt Nam áp đảo và rơi vào ngõ cụt“, vị chuyên gia nhận định.