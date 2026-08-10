Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² khoảng bao nhiêu

(VTC News) -

Nhà mái Nhật có độ dốc mái vừa phải, các lớp mái mở rộng theo phương ngang tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. So với mái Thái, mái Nhật thường có độ dốc thấp hơn, đường nét không quá cao và phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc.

Với diện tích 70m², thiết kế 2 tầng giúp gia chủ tận dụng hiệu quả quỹ đất. Tầng 1 có thể bố trí phòng khách, bếp - ăn và một phòng ngủ hoặc phòng chức năng. Tầng 2 thường dành cho các phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung hoặc ban công.

Ưu điểm của mẫu nhà mái Nhật là hình thức hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, phù hợp cả khu vực đô thị lẫn nông thôn. Tuy nhiên, hệ mái nhiều lớp và chi tiết trang trí có thể khiến chi phí thi công cao hơn nhà mái bằng đơn giản.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² bao nhiêu?

Công thức thường áp dụng để tính chi phí xây nhà là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích các sàn, phần móng, mái và một số hạng mục khác theo hệ số quy đổi. Cụ thể, móng băng được tính 50% diện tích sàn; móng cọc tính từ 20% - 40% diện tích sàn; diện tích mái Nhật được tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật diện tích sàn 70m², quy mô 2 tầng, sử dụng móng băng, diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 70 x 100% = 70m²

Diện tích tầng 2: 70 x 100% = 70m²

Diện tích móng: 70 x 50% = 35m²

Diện tích mái Nhật: 70 x 70% = 49m²

Theo đó, tổng diện tích xây dựng khoảng 224m²

Đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện hiện dao động khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m², tùy khu vực, kết cấu và yêu cầu kỹ thuật. Với hình thức xây dựng trọn gói, đơn giá có thể khoảng từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 3,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² là:

224m² x 3,5 triệu đồng/m² = 784 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² là:

224m² x 8 triệu đồng/m² = 1,79 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² phần thô và nhân công hoàn thiện có thể nằm trong khoảng 780 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Với xây nhà trọn gói, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 70m² khoảng 1,12 - 1,8 tỷ đồng, tùy theo mức hoàn thiện.

Lưu ý, các con số trên chỉ mang tính dự toán ban đầu. Đơn giá thực tế có thể thay đổi theo địa phương, thời điểm xây dựng, điều kiện thi công và chủng loại vật tư.