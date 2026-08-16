Giá vàng thế giới tăng mạnh, có nên mua vàng lúc này?

(VTC News) -

Giá vàng thế giới gần đây liên tục đứng ở ngưỡng cao, khoảng 4.300 - 4.400 USD/ounce, tuy nhiên, giá vàng trong nước lại phản ứng khá chậm, không còn những nhịp tăng mạnh như trước đây.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), phân tích, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là tài sản có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, sau giai đoạn biến động rất mạnh vừa qua, việc mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng cần tuyệt đối tránh vì đây không phải lựa chọn tối ưu và dễ gặp rủi ro.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, nhà đầu tư trong nước cần tính toán thận trọng khi mua vàng. (Ảnh: Công Hiếu).

Thay vào đó, nhà đầu tư nên tiếp cận theo hướng thận trọng, giải ngân từng phần nếu có nhu cầu tích lũy dài hạn và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong tổng danh mục tài sản.

Ngược lại, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng từ trước, việc mua thêm hay bán ra cần căn cứ vào mục tiêu tài chính và cơ cấu danh mục tổng thể thay vì phản ứng theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ông Huy cũng nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư, yếu tố quan trọng nhất lúc này không phải là dự đoán chính xác giá vàng ngày mai tăng hay giảm, mà là xây dựng một chiến lược quản trị tài sản bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư ngày càng trở nên cần thiết.

Một danh mục hợp lý có thể gồm: tiền gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định, vàng và bạc với vai trò phòng thủ, cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp đầu ngành, chứng chỉ quỹ cùng các cơ hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp phù hợp với năng lực của từng cá nhân“, ông Huy tư vấn.

Trong khi đó, đối với những người tham gia thị trường với mục tiêu “lướt sóng”, ông Huy cho rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mức độ thận trọng cao hơn nhiều.

“Biến động lớn luôn đi kèm với cơ hội nhưng cũng kéo theo rủi ro tương ứng. Khi giá vàng có thể tăng hoặc giảm hàng triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một vài phiên thì việc dự báo chính xác xu hướng ngắn hạn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán vẫn ở mức tương đối cao, làm gia tăng chi phí giao dịch và thu hẹp đáng kể biên lợi nhuận kỳ vọng.

Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội“, ông Huy nhận định.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng thu hẹp đáng kể. Vàng vẫn là tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng“, ông Khánh nhận định.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nhận định, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng.