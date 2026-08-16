Cháy xưởng sản xuất thùng xốp tại Cần Thơ, cột khói đen bao trùm khu dân cư

(VTC News) -

Khoảng 8h ngày 16/8, người dân gần chợ Cái Tắc (TP Cần Thơ) phát hiện cột khói đen bốc lên từ hướng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân. Chỉ trong thời gian ngắn, khói đen bao trùm khu vực đông dân cư và nhiều cơ sở sản xuất.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy từ xưởng sản xuất thùng xốp với nhiều vật liệu bén lửa. Vật liệu cháy bốc mùi khó chịu khiến người đi xe máy trên Quốc lộ 1 phải tìm cách né tránh.

Cột khói đen bốc cao tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Thuý)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Trọng Linh, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, cho biết khu vực cháy gần vị trí đối diện Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Đây là xưởng sản xuất thùng xốp T.H.H., từng xảy ra cháy cách đây khoảng 7 năm.

Đến khoảng 9h, cảnh sát chữa cháy khống chế được ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách đây 3 ngày, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại công ty sản xuất nội thất ở phường Dĩ An (TP.HCM). Khoảng 22h ngày 13/8, lửa bất ngờ bùng lên tại công ty chuyên sản xuất nội thất bằng gỗ trên đường Đoàn Thị Kia. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội khiến người dân khu vực lân cận phải di chuyển tài sản, đề phòng cháy lan.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai để khống chế ngọn lửa, trong khi Công an phường Dĩ An phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông phục vụ chữa cháy.

Đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị đổ sập.