Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày thông xe

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 8, trên công trường cao tốc Bến Lức - Long Thành, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa toàn tuyến vào khai thác trong tháng 9.
Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các vướng mắc của dự án cơ bản được giải quyết từ tuần đầu tháng 8. Sản lượng thi công toàn tuyến hiện đạt 99% giá trị hợp đồng.
Trong tổng chiều dài gần 58 km, khoảng 55 km đã hoàn thành. Gần 26 km được đưa vào khai thác tạm, gồm đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51, với toàn bộ 7/7 nút giao đã hoàn thành.
Đoạn cao tốc phía tây dài 3,4 km, kết nối từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Bến Lức, Tây Ninh) đến Quốc lộ 1A (xã Hưng Long, TP.HCM), được đưa vào khai thác từ đầu năm 2025. Đến dịp 30/4/2025, đoạn phía tây dài 18,8 km từ nút giao Quốc lộ 1A đến Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước) tiếp tục hoàn thành và đưa vào khai thác.
Ở phía đông, đoạn tuyến dài 7 km của cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng được thông xe, đưa vào khai thác từ tháng 2/2025.
Cầu Bình Khánh, công trình vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, được khánh thành vào ngày 19/12/2025. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.
Trong khi đó, đoạn đường dài gần 20 km từ nút giao Phước An đến đường dẫn cầu Phước Khánh (xã Vĩnh Thanh, Đồng Nai) hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do chưa có kết nối giao thông. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục còn lại, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 9.
Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung tại gói thầu J3-1 (cầu Bình Khánh) và gói thầu XL-NG51 (nút giao Quốc lộ 51), dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Trong hình: Đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại nút giao Tân Hiệp nối cao tốc Bến Lức với cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.
Cầu Phước Khánh được hợp long ngày 22/7, hiện đạt khoảng 98% khối lượng thi công. Các đơn vị đang tăng tốc để hoàn thành công trình vào cuối tháng 8. Những hạng mục còn lại chủ yếu gồm hệ thống điện chiếu sáng, lan can, khe co giãn và thảm bê tông nhựa.
Tại điểm cuối dự án, gói thầu XL-NG51 đang được triển khai để hoàn thiện kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Quốc lộ 51. Hạng mục này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8.
Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo kết nối giữa các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ mà không phải đi qua khu vực trung tâm TP.HCM, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, hỗ trợ khai thác tiềm năng kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
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