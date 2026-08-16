Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày thông xe

Trong khi đó, đoạn đường dài gần 20 km từ nút giao Phước An đến đường dẫn cầu Phước Khánh (xã Vĩnh Thanh, Đồng Nai) hoàn thành nhưng chưa thể khai thác do chưa có kết nối giao thông. Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục còn lại, đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 9.