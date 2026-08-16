Cô giáo dạy Hóa hút triệu view kể cảnh quay 'dở khóc dở cười' trên phim giờ vàng

(VTC News) -

Trong bộ phim Mùa hè năm ấy đang phát sóng trên VTV3, bên cạnh tuyến nhân vật học sinh, vai cô Sinh - giáo viên dạy Hóa, chủ nhiệm lớp 12 - cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhân vật do Trình Mỹ Duyên thủ vai không xuất hiện dày đặc nhưng nhiều phân cảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn.

Đoạn phim cô Sinh gọi học sinh lên trả bài hút hơn 6 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, một đoạn phim ghi lại cảnh cô Sinh gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ từng thu hút hơn 6 triệu lượt xem. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngoại hình, thần thái và sự gần gũi của nữ diễn viên trong tạo hình cô giáo.

Cảnh đập balo vào mặt khiến cả ê-kíp phải nhịn cười

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Trình Mỹ Duyên cho biết vai cô giáo Sinh cũng mang đến cho cô cơ hội thay đổi hình ảnh trên màn ảnh. Trước đó, nữ diễn viên thường được biết đến với những vai trẻ trung, có phần quyến rũ. Lần này, cô chủ động lựa chọn một nhân vật trưởng thành hơn, nền nã và đời thường.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảnh quay chung đầu tiên với diễn viên Lâm Đức Anh - người đóng thầy giáo Mai Văn Hóa. Vì lần đầu hai diễn viên làm việc cùng nhau nên cả hai phải quay lại một vài lần để bắt nhịp, nhất là với những phân đoạn mang màu sắc hài hước.

Cặp đôi cô Sinh - thầy Hoá đang được nhiều khán giả ‘’đẩy thuyền’’.

“Duyên nhớ nhất là cảnh quay chung đầu tiên với anh Lâm Đức Anh. Vì đây là lần đầu hai anh em làm việc với nhau nên cũng phải quay lại vài lần để bắt nhịp với nhau, vì đó là những phân đoạn mang màu sắc hài hước. Cảnh thầy Hóa vô tình đập chiếc balo vào mặt cô Sinh lúc dắt xe. Trên phim thì khán giả thấy tự nhiên, nhưng ở ngoài trường quay, cả ê-kíp và hai anh em cũng phải cố nhịn cười để hoàn thành cảnh quay”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sự tung hứng giữa cô Sinh và thầy Hóa cũng tạo thêm màu sắc nhẹ nhàng cho tuyến nhân vật giáo viên trong bộ phim.

Bên cạnh những tình huống hài hước, Mùa hè năm ấy còn đề cập nhiều vấn đề của tuổi học trò như áp lực học tập, gia đình, tình cảm và những lựa chọn bồng bột.

Chia sẻ về những tranh luận gần đây của khán giả khi bộ phim đề cập đến chuyện học sinh đi bar, yêu sớm,.. Trình Mỹ Duyên cho rằng bộ phim không cổ vũ những hành động đó.

“Theo tôi, phim chỉ phản ánh một phần thực tế mà nhiều bạn trẻ có thể gặp phải. Điều quan trọng là thông qua câu chuyện, khán giả sẽ nhìn thấy hậu quả của những lựa chọn bồng bột cũng như giá trị của sự đồng hành từ gia đình và thầy cô. Nếu bộ phim tạo ra những cuộc thảo luận tích cực về giáo dục và cách thấu hiểu các bạn trẻ thì đó cũng là một điều rất đáng quý”, Trình Mỹ Duyên chia sẻ với VTC News.

Khi đọc kịch bản, nữ diên viên nghĩ Mùa hè năm ấy sẽ là bộ phim thanh xuân nhẹ nhàng. Tuy nhiên, càng đọc kịch bản, cô càng nhận ra câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu đầu đời mà còn có áp lực học tập, gia đình, những sai lầm và lựa chọn của tuổi mới lớn.

Điều cô thích là bộ phim không tô hồng mọi thứ nhưng vẫn giữ được tinh thần tích cực và hy vọng.

Trình Mỹ Duyên từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực trước khi tập trung hơn cho diễn xuất. Cô từng tham gia The Face Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và sau đó chuyển hướng sang điện ảnh, truyền hình. Nữ diễn viên từng góp mặt trong Kiều, Đừng nói khi yêu, Mình yêu nhau, bình yên thôi và một số dự án khác.

Ngoài đời Mỹ Duyên theo đuổi phong cách quyến rũ.

Hành trình đến với diễn xuất không hoàn toàn dễ dàng. Mỹ Duyên từng nhận những nhận xét cho rằng cô có lợi thế ngoại hình nhưng cần thêm thời gian để chứng minh khả năng diễn xuất. Những năm gần đây, nữ diễn viên chủ động trau dồi, thử nhiều dạng vai và học hỏi từ đồng nghiệp.

“Duyên chưa bao giờ nghĩ mình đã đủ giỏi, nhưng Duyên tin mình chọn đúng con đường và muốn đi thật lâu với nghề diễn”, Duyên nói và thừa nhận khó tránh những lúc mất tự tin hoặc cảm thấy áp lực. Với cô, điều quan trọng là không để những giai đoạn chững lại trở thành lý do từ bỏ mục tiêu đã lựa chọn.

Không vội vàng trong chuyện tình cảm

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Duyên cho biết cô vẫn ưu tiên công việc nhưng không còn đặt ra những tiêu chuẩn quá cứng nhắc cho chuyện tình cảm. Nữ diễn viên cho rằng nếu gặp đúng người, đúng thời điểm, mọi thứ có thể diễn ra tự nhiên.

“Ngày trước Duyên có thể bị thu hút bởi sự lãng mạn hoặc những điều đặc biệt. Còn bây giờ điều Duyên trân trọng nhất là sự tử tế, chân thành, có trách nhiệm và mang lại cảm giác bình yên. Duyên nghĩ cảm giác được tôn trọng và được là chính mình mới là điều quan trọng nhất”, người đẹp bày tỏ.

Về chuyện công khai tình cảm trước công chúng, nữ diễn viên mong muốn mọi thứ được chia sẻ ở mức phù hợp khi mối quan hệ đủ vững vàng.

Trình Mỹ Duyên tìm kiếm nửa kia tử tế, chân thành, có trách nhiệm và mang lại cảm giác bình yên.

“Có lẽ Duyên sẽ chọn cách vừa đủ. Nếu mọi thứ đủ vững vàng thì Duyên cũng không có lý do gì phải giấu. Nhưng Duyên vẫn muốn giữ một phần riêng tư để cả hai có cuộc sống bình thường, không bị quá nhiều áp lực từ bên ngoài”, Trình Mỹ Duyên chia sẻ thêm.

Nữ diễn viên cho biết cô thuộc tuýp người khá hướng nội, tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị và luôn trân trọng những khoảng thời gian được sống chậm. Ngoài công việc, Mỹ Duyên không quá cầu kỳ về hình ảnh, thường để mặt mộc, diện trang phục thoải mái, dành thời gian bên gia đình, bạn bè hoặc ở nhà nghỉ ngơi và chơi cùng thú cưng.