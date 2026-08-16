Đội tuyển Việt Nam là 'cơn ác mộng' của bóng đá Malaysia suốt 12 năm

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Malaysia. Cán cân lịch sử đối đầu nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây do chênh lệch lực lượng cũng như các yếu tố cả trong lẫn ngoài chuyên môn. Đội tuyển Việt Nam trở thành “cơn ác mộng” của bóng đá Malaysia, đặc biệt là dưới thời 2 huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo và Kim Sang-sik.

Lần gần nhất đội tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam chính là trận đấu bán kết AFF Cup 2014 khi nhiều cầu thủ phòng ngự mắc sai lầm, khiến “các chiến binh sao vàng” bất ngờ thua ngay trên sân vận động Mỹ Đình. Kể từ đó đến nay, đội tuyển Malaysia chỉ thắng Việt Nam thêm một lần trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2027.

Việt Nam chiếm ưu thế trước Malaysia.

Trên sân Bukit Jalil vào tháng 6/2025, Malaysia dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam với 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên, bê bối liên quan đến việc nhập tịch sai quy định của nhóm cầu thủ này bị phanh phui. Cuối cùng, Malaysia lại bị xử thua 0-3 và đội tuyển Việt Nam giữ vững chuỗi trận bất bại. Đội tuyển Malaysia thua Việt Nam 9 trận và hòa một.

Trong các giai đoạn mà ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt Malaysia, nhà cầm quân này chỉ hòa đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo 1 lần và thua đến 6 trận. Lần duy nhất ông Tan Cheng Hoe không thua đội tuyển Việt Nam là chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ở trận đấu đó, Malaysia cũng suýt thua khi bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà.

Vì những thống kê kể trên, HLV Tan Cheng Hoe đặc biệt cẩn trọng với đội tuyển Việt Nam: “Việt Nam là đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đội vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh các nhân tố trẻ. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung và tự tin vào khả năng của mình thay vì quá chú ý đến đối thủ.

Đây là trận chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên cần nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội. Trong tình hình hiện tại, mọi thứ không dễ dàng khi một số cầu thủ chấn thương và đội bóng thiếu hụt lực lượng. Với tư cách HLV trưởng, tôi sẽ cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để đội có thể thi đấu hiệu quả“.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Theo dữ liệu từ Flashscore, trong 18 lần gặp nhau trên mọi đấu trường kể từ năm 2008, đội tuyển Việt Nam giành 14 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận.

Riêng tại đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam cũng thường xuyên có kết quả thuận lợi trước Malaysia. Trong 11 lần chạm trán tại ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup), đội tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 2 và thua 2.

Đáng chú ý, kể từ thất bại 2-4 tại Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam duy trì chuỗi 10 trận không thua Malaysia nếu tính theo kết quả chính thức, với 9 chiến thắng và 1 trận hòa.

Lần gần nhất Việt Nam đối đầu với Malaysia diễn ra ngày 31/3 tại lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 31/3 ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Việt Nam giành chiến thắng 3-1, trong đó Nguyễn Xuân Son lập cú đúp. Trước đó, Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, kết quả này sau đó bị đảo ngược thành thất bại 0-3 của Malaysia do những vi phạm liên quan tới tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, tính riêng ở các trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á, Malaysia lại vượt trội. Trong 2 lần đội tuyển Việt Nam đụng độ đối thủ này tại vòng bán kết vào các năm 2010 và 2014, Malaysia đều là đội giành quyền đi tiếp.

Năm 2014 để lại ký ức đặc biệt khó quên. Việt Nam thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi nhưng bất ngờ thua 2-4 tại Mỹ Đình trong trận lượt về và bị loại với tổng tỷ số 4-5. Trước đó vào năm 2010, đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch thua Malaysia 0-2 trên sân khách và hòa 0-0 trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích bất bại sau 4 lượt trận. Việt Nam lần lượt thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0 và vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1.

Theo trang chủ ASEAN United, Việt Nam tung ra tổng cộng 74 cú sút qua 4 trận đấu tại vòng bảng. Đây là con số cao nhất trong số các đội tham dự. Trong đó, có 24 cú sút trúng đích.

Phong độ gần đây của đội tuyển Việt Nam cũng rất đáng chú ý. Theo thống kê 5 trận gần nhất thi đấu trên sân khách, đội bóng lần lượt thắng Nepal 1-0, Lào 2-0, thắng CLB Siheung Citizen 6-0 trong trận giao hữu nội bộ, sau đó đánh bại Timor Leste 7-0 và Indonesia 3-0. Như vậy, Việt Nam toàn thắng các trận đấu này, ghi 19 bàn và không để thủng lưới.

Malaysia không sở hữu những con số vượt trội như Việt Nam nhưng vẫn cho thấy phong độ đáng gờm, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong 5 trận gần nhất trên sân nhà được thống kê, Malaysia cũng toàn thắng. Họ lần lượt vượt qua Singapore 2-1 và Palestine 1-0 ở các trận giao hữu, thắng Lào 5-1 tại vòng loại Asian Cup, trước khi đánh bại Lào 4-0 và Philippines 1-0 tại ASEAN Cup 2026.

Tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, Malaysia giành 9 điểm sau 4 trận và chỉ để thua Thái Lan. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vì thế vẫn là thử thách đáng kể với Việt Nam, nhất là khi trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Kuala Lumpur.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam làm khách trước Malaysia tại Kuala Lumpur vào 20h ngày 16/8.