Tin nóng thế giới hôm nay 16/8: Trung Quốc làm máy bay không người lái từ tre

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 16/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến trận động đất mạnh 7,7 độ tại Indonesia khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, Iran tiếp tục cứng rắn về eo biển Hormuz, Ukraine tấn công các cơ sở được cho là liên quan đến sản xuất tên lửa của Nga và Trung Quốc chế tạo máy bay không người lái từ vật liệu composite tre.

Trung Quốc chế tạo máy bay không người lái từ tre

Ngày 16/8, một công ty Trung Quốc công bố chế tạo thành công máy bay không người lái sử dụng vật liệu composite từ tre, với hơn 25% trọng lượng máy bay được cấu thành từ vật liệu này.

(Ảnh minh hoạ)

Chiếc drone có sải cánh hơn 2,5 m nhưng chỉ nặng khoảng 7 kg và đã hoàn thành nhiều chuyến bay thử nghiệm. Vật liệu composite từ tre có giá thành khoảng 1/4 so với sợi carbon dùng trong hàng không và có khả năng tự phân hủy sau khi ngừng sử dụng.

Công nghệ này được kỳ vọng mở rộng việc sử dụng tre trong các ngành công nghiệp, đồng thời tận dụng nguồn tài nguyên tre lớn của Trung Quốc.

Động đất Indonesia khiến 51 người thiệt mạng

Ngày 16/8, giới chức Indonesia cho biết khoảng 5.000 người đã được sơ tán sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, 36 người bị thương nặng và 77 người bị thương nhẹ.

Trận động đất xảy ra sáng 15/8, kéo theo khoảng 341 dư chấn, gây sạt lở và làm nhiều tuyến đường bị chia cắt. Hơn 3.300 người tại khu vực Sikka phải tự sơ tán hoặc mắc kẹt tại một nhà thi đấu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị sạt lở tại Maumere, trong khi hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát được triển khai hỗ trợ. Hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại và nhiều trạm xăng phải ngừng hoạt động do mất điện.

Động đất Indonesia gây nhiều thiệt hại. (Ảnh: Reuters)

Iran cứng rắn về eo biển Hormuz

Ngày 15/8, Iran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz chỉ được mở lại theo quyết định của Tehran, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người dân nước này cần chấp nhận giá xăng cao hơn khi xung đột tiếp diễn.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng eo biển Hormuz không thể bị kiểm soát bằng các tuyên bố trên mạng xã hội hay sự hiện diện của tàu sân bay. Ngoại trưởng Abbas Araqchi cũng cho biết Iran chưa quyết định nối lại đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, giá xăng trung bình tại Mỹ được ghi nhận khoảng 4,08 USD/gallon, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá dầu tăng do ảnh hưởng từ cuộc xung đột.

Hư hại sau vụ được cho là tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Novorossiysk, Nga. (Ảnh: Reuters)

Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga

Ngày 15/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress tại vùng Samara của Nga bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Theo ông Zelensky, cơ sở này là một trong những doanh nghiệp chủ chốt của tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, tham gia sản xuất thiết bị điện tử và tên lửa đẩy. Ukraine cũng tuyên bố tấn công căn cứ không quân Savasleyka ở vùng Nizhny Novgorod và một cơ sở dầu khí tại Ust-Luga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát làng Rybalskoye ở vùng Zaporizhzhia, cho rằng bước tiến này giúp mở rộng khu vực kiểm soát và tiếp tục đà tiến công.