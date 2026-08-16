Lệ Quyên nói gì khi hát 2 'bài tủ' của Thanh Lam trong đêm nhạc Thanh Tùng?

(VTC News) -

Tối 15/8, live concert Legacy of Love diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, nhân 10 năm ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời. Chương trình quy tụ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh, cùng hơn 100 nghệ sĩ tham gia phần trình diễn.

Live concert “Legacy of Love” diễn ra tối 15/8 quy tụ các giọng ca hàng đầu gồm Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh.

Đêm nhạc được xây dựng theo phong cách classical crossover, kết hợp dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc hiện đại. Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng đảm nhiệm phần hòa âm, phối khí, với mục tiêu làm mới những sáng tác quen thuộc nhưng vẫn giữ tinh thần âm nhạc Thanh Tùng.

Lệ Quyên hát 2 ‘bài tủ’ của Thanh Lam

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự xuất hiện của Lệ Quyên. Khác với Thanh Lam, Mỹ Linh hay Tùng Dương - những giọng ca có thời gian dài gắn bó với âm nhạc Thanh Tùng - Lệ Quyên ít khi thể hiện các sáng tác của cố nhạc sĩ trên sân khấu.

Trong liveshow, Lệ Quyên được giao thể hiện 2 ca khúc Em và tôi và Giọt nắng bên thềm. Hai ca khúc vốn quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời có dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Thanh Lam.

Đặc biệt, Giọt nắng bên thềm gần như trở thành một phần trong hành trình nghệ thuật của diva. Năm 1991, Thanh Lam trình diễn ca khúc tại cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần thứ hai và giành giải thưởng lớn với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

Lệ Quyên hát 2 ca khúc “Em và tôi” và “Giọt nắng bên thềm”.

Vì vậy, khi đứng trên sân khấu Legacy of Love để hát lại ca khúc này, Lệ Quyên cho biết cô cảm thấy may mắn và cũng rất áp lực. Cô gửi lời cảm ơn đến diva Thanh Lam đã ‘nhường’ bài tủ cho mình, để cô được làm mới theo chất riêng.

Tuy nhiên, thay vì đặt 2 phiên bản cạnh nhau, Lệ Quyên chọn cách xử lý tiết chế hơn. Nữ ca sĩ mang đến Giọt nắng bên thềm và Em và tôi với cách hát thiên về sự tình tự, phù hợp với không khí trữ tình trong âm nhạc Thanh Tùng.

Lệ Quyên cũng chia sẻ rằng cô từng đứng trên nhiều sân khấu lớn và hát cùng dàn nhạc giao hưởng, nhưng chưa từng trải nghiệm một chương trình có quy mô dàn nhạc như Legacy of Love. Việc được hát 2 ca khúc của Thanh Tùng trong không gian giao hưởng lớn vì thế là một trải nghiệm đặc biệt đối với nữ ca sĩ.

Thanh Lam không hát “bài tủ”, vẫn khiến sân khấu bùng nổ

Việc Lệ Quyên hát Giọt nắng bên thềm và Em và tôi đồng nghĩa Thanh Lam không thể hiện 2 ca khúc vốn quen thuộc với mình trong đêm nhạc. Thay vào đó, diva lựa chọn một hướng đi khác, khai thác nhiều màu sắc trong thế giới âm nhạc của Thanh Tùng.

Thanh Lam thể hiện Chuyện cổ NghiTàm với màu sắc xẩm Bắc Bộ, kết hợp đàn nguyệt và trống chầu cùng dàn nhạc. Đây cũng được giới thiệu là sáng tác cuối cùng của Thanh Tùng để lại cho công chúng. Nữ ca sĩ sau đó tiếp tục thể hiện Hoa tím ngoài sân và Ngôi sao cô đơn.

Thanh Lam không hát “bài tủ” mà thể hiện những sáng tác khác của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Với Thanh Lam, nhạc sĩ Thanh Tùng là người thầy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Những năm đầu bước vào nghề, nữ ca sĩ có cơ hội làm việc và được ông hướng dẫn cách xử lý các ca khúc.

Chính vì từng gắn bó sâu sắc với âm nhạc Thanh Tùng, Thanh Lam hiểu rằng những ca khúc tưởng như đơn giản lại không dễ hát. Người thể hiện phải biết tiết chế, xử lý tinh tế rồi mới tạo được điểm bùng nổ.

Bên cạnh Thanh Lam và Lệ Quyên, Mỹ Linh tiếp tục thể hiện sự gắn bó với âm nhạc Thanh Tùng qua Lời tỏ tình của mùa xuân, Lối cũ ta về và đặc biệt là Giọt sương trên mí mắt.

Mỹ Linh và Mỹ Anh tạo những màu sắc khác biệt.

Không cần phô diễn quá nhiều kỹ thuật, Mỹ Linh lựa chọn cách hát nhẹ nhàng, khoan thai. Điểm nhấn của phần trình diễn là màn song ca giữa cô và con gái Mỹ Anh với ca khúc Giọt sương trên mí mắt.

Sự xuất hiện của Mỹ Anh cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong dự án. Nếu Thanh Lam, Mỹ Linh và Tùng Dương đại diện cho những thế hệ đã trưởng thành cùng âm nhạc Thanh Tùng, Mỹ Anh đem đến góc nhìn của thế hệ trẻ. Gia đình nhạc sĩ kỳ vọng những nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục đưa các sáng tác của ông đến với khán giả mới.

Tùng Dương thể hiện ca khúc “Hoa cúc vàng” khiến nhiều khán giả nghẹn ngào.

Giọng ca nam duy nhất đêm nhạc - Tùng Dương thể hiện Trái tim không ngủ yên, Hoa cúc vàng... đầy tự sự, giàu cảm xúc.

Các tác phẩm này đều rất nổi tiếng, từng gắn liền với tên tuổi của nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị, nhưng qua giọng hát Tùng Dương, anh như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con.

Làm mới âm nhạc Thanh Tùng nhưng không mất tinh thần nguyên bản

Điểm chung của toàn bộ chương trình là nỗ lực làm mới những ca khúc đã quá quen thuộc. Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 100 nghệ sĩ tham gia chương trình và toàn bộ phần âm nhạc được xây dựng theo ngôn ngữ classical crossover.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng nghiên cứu các bản hòa âm gốc và bối cảnh ra đời của từng ca khúc để xây dựng bản phối mới. Dàn nhạc giao hưởng tạo nên chiều sâu, trong khi ban nhạc hiện đại giúp các tác phẩm giữ được nhịp thở đương đại.

Chị Bạch Dương - con gái nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ trên sân khấu.

Nhờ đó, những Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Trái tim không ngủ yên, Hoa tím ngoài sân, Một mình, Lối cũ ta về hay Ngôi sao cô đơn không chỉ được trình diễn lại mà được đặt trong một không gian âm nhạc mới.

Legacy of Love không đơn thuần là đêm nhạc kỷ niệm màn còn cho thấy sức sống của kho tàng âm nhạc mà ông để lại, khi những sáng tác ấy tiếp tục được các giọng ca thuộc nhiều thế hệ tìm cách kể lại bằng ngôn ngữ riêng.