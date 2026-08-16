'Nhan sắc' của chú chó xấu nhất thế giới

(VTC News) -

Ngày 14/8, Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới lần thứ 50 do Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin tổ chức diễn ra tại Khu hội chợ Hạt Sonoma ở Santa Rosa, California, Mỹ. Trong cuộc thi, những con cún có ngoại hình kỳ lạ nhưng đáng yêu sẽ diễu hành để tranh danh hiệu đặc biệt này.

Năm nay, Jinny Lu - con chó giống pug 6 tuổi xuất sắc vượt qua các đối thủ khác. Với chiến thắng tại cuộc thi danh giá tầm cỡ quốc tế này, cô Michelle Grady, chủ nhân của Jinny Lu, sẽ nhận thưởng 5.000USD (khoảng 130 triệu đồng).

Á quân Pinky (chú chó lai giữa Chihuahua và Pomeranian) nhận được 3.000USD (khoảng 78 triệu đồng) và Otto (chú chó lai Chihuahua) nhận giải 3 với tiền thưởng 2.000USD (khoảng 52 triệu đồng).

“Jinny Lu được nhận nuôi từ tổ chức Pug Rescue 4 năm trước. Kể từ đó, con cún này luôn đem đến những trò đùa tinh nghịch và niềm vui cho mọi người xung quanh”, đại diện cuộc thi chia sẻ.

Jinny Lu xuất sắc dành được danh hiệu “Chó xấu nhất thế giới 2026”.

Chủ nhân Grady hào hứng chia sẻ về Jinny Lu. Jinny Lu đã kiên trì tham gia tới lần thứ tư để chinh phục danh hiệu Chó xấu nhất thế giới: “Nó cực kỳ thích không khí thi đấu, thích gặp gỡ mọi người và yêu tất cả những giá trị mà sự kiện này hướng tới”.

Trước đó chú chó Petunia giống bulldog từng giành chiến thắng năm 2025. Trước khi được người chủ giàu tình thương Shannon Nyman nhận nuôi, Petunia từng được giải cứu từ một cơ sở nhân giống chui ở Las Vegas.

Dù một số người có thể cho rằng tên gọi của cuộc thi mang tính tàn nhẫn, Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ nhằm mục đích miệt thị các chú cún.

Trái lại, những người sáng lập xem đây là cơ hội để tôn vinh cá tính cùng vẻ đẹp nội tâm của mỗi chú chó, đồng thời thúc đẩy phong trào nhận nuôi thú bằng cách giới thiệu những người bạn bốn chân tuy xấu xí nhưng vô cùng ngoan ngoãn đang chờ đợi một mái ấm tình thương.

“Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới chưa bao giờ thực sự hướng đến việc tìm kiếm chú chó xấu nhất”, bà Mandy Clendenen, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nông nghiệp Sonoma-Marin, khẳng định.

Bà nói thêm: “Suốt 50 năm qua, sự kiện này tôn vinh sự độc bản của mỗi chú chó, đồng thời lan tỏa thông điệp quan trọng về lòng nhân ái, việc nhận nuôi và sự chấp nhận. Thật tuyệt vời khi chứng kiến một truyền thống địa phương phát triển thành một sự kiện chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới”.

Dưới đây là một số hình ảnh của chó Jinny Lu: