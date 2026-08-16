Giá vàng hôm nay 16/8: Trụ vững trên ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng đứng ở ngưỡng cao sau khi lạm phát và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ hạ nhiệt. Điều này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 32,5% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, xác suất giữ nguyên lãi suất lên tới 67,5%. Đây là mức kỳ vọng tăng lãi suất thấp nhất kể từ khi chu kỳ thắt chặt hiện nay bắt đầu.

Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ giảm 0,6%, trái ngược dự báo tăng 0,1%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 8 cũng giảm xuống 51 điểm, từ mức 55,2 điểm trong tháng 7.

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng tại Mỹ chỉ đạt 8 tấn trong quý II. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10 năm là 90 tấn mỗi quý.

Trong nửa đầu năm, nhu cầu vàng tại Mỹ đạt 41 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng vật chất niêm yết tại Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng (mua) - 144 triệu đồng/lượng (bán), tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.375 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco News cho thấy, các chuyên gia Phố Wall phần lớn vẫn rất lạc quan về triển vọng của vàng, trong khi tâm lý của các nhà đầu tư Main Street cũng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trước tuần giao dịch mới.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, sự giằng co giữa triển vọng lãi suất cao hơn và tình trạng tài khóa ngày càng yếu đang khiến vàng bị mắc kẹt trong một biên độ giao dịch. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, mức hỗ trợ đang rất vững chắc, dù vàng vẫn chưa sẵn sàng cho một đợt tăng bứt phá mạnh.

Ngược lại, Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com dự báo, về cơ bản, thị trường vàng chưa có gì thay đổi đáng kể. Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục hỗ trợ vàng, trong khi dòng tiền đầu tư liên tục biến động.

Newsom cho rằng, vàng sẽ tìm được lực mua trong dài hạn. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng thị trường có thể giảm trong tuần tới vì xét về kỹ thuật, hợp đồng tương lai tháng 12 đang có dấu hiệu bước vào một xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ giá đóng cửa hằng ngày. Nếu điều này xảy ra, vàng có thể chứng kiến một đợt bán tháo trong tuần tới.