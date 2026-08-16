Cử tri Quảng Ninh đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố

(VTC News) -

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 624 thôn, bản, khu phố, tương ứng 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. Tổng cộng 627 người tham gia ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó, 370 người tái cử và 257 nhân sự mới.

Người dân Quảng Ninh đi bầu 624 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Thanh Tùng)

Đáng chú ý, chất lượng đội ngũ ứng cử viên được nâng lên. Qua rà soát, trong số 627 người ứng cử có 262 người trình độ đại học trở lên, 202 người trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 176 người có chứng chỉ công nghệ thông tin và 407 người có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Về cơ cấu độ tuổi, 156 người dưới 40 tuổi, 305 người 41-60 tuổi và 216 người trên 60 tuổi. Nữ giới chiếm 22,49%, người dân tộc thiểu số chiếm 16,91% và đảng viên chiếm 98,72%.

Cử tri được phát phiếu để lựa chọn người đứng đầu thôn, bản, khu phố. (Ảnh: Thanh Tùng)

Việc lựa chọn nhân sự lần này được thực hiện theo hướng kết hợp giữa tính kế thừa với trẻ hóa, đồng thời chú trọng trình độ, năng lực và tính đại diện trong cộng đồng dân cư.

Trong ngày bầu cử, 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%; 174 nơi biểu quyết bằng hình thức giơ tay, chiếm 27,88%. 486 thôn, bản, khu phố tổ chức bầu cử cả ngày và 138 nơi triển khai trong buổi sáng.

Trong số 624 điểm bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có 450 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức bỏ phiếu kín. (Ảnh: Thanh Tùng)

Trước ngày bầu cử, các địa phương tại Quảng Ninh đã thành lập các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ, rà soát danh sách cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất tại 624 điểm bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức nhằm giúp cử tri nắm rõ tiêu chuẩn người ứng cử, thời gian và hình thức bầu cử.

174 nơi biểu quyết bầu người đứng đầu thôn, bản, tổ dân phố bằng hình thức giơ tay trực tiếp. (Ảnh: Thanh Tùng)

Bầu trưởng thôn, bản, khu phố là dịp để người dân trực tiếp lựa chọn những người có uy tín, phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó góp phần củng cố hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường đồng thuận và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.