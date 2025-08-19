Đầu tư vàng từ đầu năm, người mua lãi bao nhiêu?

(VTC News) -

Từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã liên tục tăng mạnh và lập nhiều đỉnh mới. Đến ngày 19/8, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, ngày 1/1/2025, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 82,2 - 84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, tính đến nay, người mua đã lãi 39,8 triệu đồng/lượng.

Người dân mua vàng hồi tháng 3/2025. (Ảnh minh họa: Phúc Minh)

Chị Trần Thị Mai Anh (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) chia sẻ, đầu năm 2025, vợ chồng chị quyết định rút tiền tiết kiệm để mua 10 lượng vàng với giá 85 triệu đồng/lượng. Nếu bán ngày hôm nay (19/8), vợ chồng chị đã lãi gần 40 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau đó giá vàng bất ngờ điều chỉnh giảm, đặc biệt giá mua vào giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng khiến chị Thủy lỗ nặng. Theo chị, nếu bán thời điểm hiện tại với giá 116,3 triệu đồng/lượng, vợ chồng chị lỗ tới 3,7 triệu đồng chỉ sau vài ngày.

Dù đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, nhưng giá vàng miếng vẫn được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, còn nhiều yếu tố giúp vàng tăng giá thời gian tới. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng FED sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh”, ông Huân phân tích.

Tuy vậy, theo ông Huân, rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh vùng 3.300 - 3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Còn theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Người dân mua vàng từ đầu năm nay đã lãi đậm. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Giá vàng thế giới chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu.

Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Ở trong nước, giá vàng đã chạm ngưỡng 125 triệu đồng/lượng nên vị chuyên gia dự đoán khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết vào thời điểm nào.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư lúc này, chuyên gia Trần Duy Phương cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh".

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất 2 tuần trở lại đây, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Căng thẳng thương mại tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hậu thuẫn giá vàng, vì nhu cầu "hầm trú ẩn" vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, khả năng cao là FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thông tin này đã hỗ trợ giá vàng tiếp cận mốc 3.400 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng được hỗ trợ thêm khi thống kê hằng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Dữ liệu này cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng FED hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Đầu tư vàng gì?

Theo các chuyên gia, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều phù hợp với mục đích tích trữ và đầu tư. Tuy nhiên, cả hai loại đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Trong đó, ưu điểm của vàng nhẫn là giá sát thị trường, phù hợp với người có vốn nhỏ, tích sản dần theo thời gian. Tuy nhiên, thanh khoản thấp, thường chỉ bán được dễ dàng tại đúng nơi đã mua. Nếu mang sang cửa hàng khác, có thể họ không mua lại hoặc ép giá thấp hơn.

Cùng với đó, chất lượng vàng nhẫn không đồng đều, phụ thuộc vào uy tín của từng cơ sở, nên người mua phải cẩn trọng chọn nơi tin cậy.

Còn vàng miếng có chất lượng tốt hơn so với vàng nhẫn. Bởi khi khai thác, sản xuất, vàng miếng ít bị trộn lẫn nhiều tạp chất. Nó là một miếng vàng đặc ruột, hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99% thích hợp đầu tư dài hạn và dễ dàng mua bán tại các cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, giá vàng miếng thường cao hơn vàng thế giới tới hàng triệu đồng mỗi lượng, có thể bị ảnh hưởng khi chính sách quản lý thay đổi.

Do đó, việc lựa chọn đầu tư vàng miếng hay vàng nhẫn cần phải dựa vào mục đích, "khẩu vị" rủi ro của từng người. Tuy vậy, trong giai đoạn này, cả đầu tư vàng miếng và vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh, người mua số lượng nhiều vì thế cần hết sức thận trọng.

Cũng cho ý kiến về vấn đề này, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định: Hiện nay vàng nhẫn còn được xem như một loại vàng trang sức, trong khi vàng miếng đơn thuần dành cho đầu tư, tích sản. Thông thường, vàng miếng giá trị cao hơn vàng nhẫn, còn vàng nhẫn được giao dịch tự do, không bị khống chế bởi việc bình ổn giá.

Ông Hiếu cho rằng, nếu mục tiêu là đầu tư linh hoạt, mua bán nhanh, hoặc chỉ giữ giá trị nhỏ lẻ, thì vàng nhẫn có thể phù hợp hơn, vì không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động thương hiệu và dễ mua bán với người dân.

Còn nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu là giữ vàng dài hạn, an toàn, dễ thanh khoản, nhất là với số vốn lớn thì vàng miếng SJC vẫn là lựa chọn tối ưu.

Tuy nhiên, ông Hiếu nhấn mạnh: “Nhà đầu tư phải luôn có chiến lược đầu tư dài hạn, nên xác định đây là kênh tích lũy tài sản, không nên lướt sóng nếu thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt khi tham gia thị trường vàng phải đặt mục tiêu lợi nhuận và giới hạn lỗ trước khi mua để kiểm soát cảm xúc khi thị trường biến động.

Ngoài ra, không nên 'bỏ trứng vào cùng một rổ', nên đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa vàng, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và chứng khoán để giảm thiểu rủi ro”.