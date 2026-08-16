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Xuất bản ngày 16/08/2026 11:56 AM
Xuất bản ngày 16/08/2026 11:56 AM

Xe 16 chỗ tông taxi lật ngửa, 9 người bị thương

Xe taxi công nghệ 7 chỗ lật ngửa giữa giao lộ sau cú va chạm mạnh với xe khách, nhiều người phải nhập viện, trong đó có 3 trẻ em.

Sáng 16/8, Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường Bà Rịa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe 16 chỗ tông lật taxi công nghệ khiến nhiều người nhập viện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày. Xe trung chuyển 16 chỗ (mang biển số 50E-547.xx) và taxi công nghệ 7 chỗ (mang biển số 60H-323.xx) va chạm tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành.

Tai nạn giao thông khiến ô tô lật ngửa, 9 người bị thương. (Ảnh: CTV)

Tai nạn giao thông khiến ô tô lật ngửa, 9 người bị thương. (Ảnh: CTV)

Cú va chạm làm chiếc taxi xoay nhiều vòng trên đường rồi lật ngửa. Phát hiện sự việc, người dân hỗ trợ cạy cửa, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong chiếc taxi ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này đã chuyển qua chế độ chớp vàng.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, đơn vị đã tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên, trong đó có 3 trẻ em.

Sau quá trình thăm khám, kiểm tra sức khỏe, 5 người được nhập viện điều trị, 2 trẻ em bị thương nặng nên được chuyển lên tuyến trên; các nạn nhân còn lại được cho về, theo dõi ngoại trú.

(Nguồn: tienphong.vn)

Link: https://tienphong.vn/xe-16-cho-tong-taxi-lam-lung-trang-bung-nhieu-nguoi-bi-thuong-co-tre-em-post1868295.tpo?fbclid=IwY2xjawTuGo1wZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMWk4aFJXVjZZWjZvdmRheU1zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeZ8PqGDe76peasOqXiXC_OJa954Cy_tsOwgNAsPM8wogQyM9VExhJ_ZZQ6A0_aem_wbjigETHbjnaXPntNSuusA

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