Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 12/6/2026 bao nhiêu một chỉ?

(VTC News) -

Vàng nữ trang 9999 là gì?

Vàng nữ trang 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất. Với hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tạo nên các món trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, hoa tai hay mặt dây chuyền mang giá trị cao.

Đặc trưng của vàng 9999 là sắc vàng ánh kim đậm, sáng đẹp và giữ được màu sắc ổn định theo thời gian, ít bị xỉn màu trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, vàng nữ trang 9999 vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, vừa được nhiều người xem như một tài sản có giá trị để tích lũy.

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh: AI)

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 12/6/2026

Cập nhật lúc 8h30 ngày 12/6/2026, vàng nữ trang 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13.430.000 - 13.980.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Ngoài ra, SJC còn cung cấp nhiều loại vàng nữ trang khác, mỗi loại có một mức giá khác nhau.

Dưới đây bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, cập nhật 8h30 ngày 12/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nữ trang 99,99% 13.430.000 13.980.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.141.600 13.841.600 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.551.000 10.501.000 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.572.400 9.522.400 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.593.700 8.543.700 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.216.200 8.166.200 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.895.200 5.845.200 đồng/chỉ

Bảng giá vàng nữ trang 9999 hôm nay 12/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang 9999 tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 8h30 ngày 12/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 99,99% 13.430.000 13.980.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.500.000 13.900.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 13.570.000 14.040.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.250.000 13.750.000 đồng/chỉ PNJ Vàng nữ trang 999.9 13.466.000 13.966.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng. Khách mua cần cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch để có mức giá chính xác nhất.