Nghỉ hè chỉ nằm trên giường chơi điện thoại, chàng trai mất khả năng đi lại

(VTC News) -

Một nam sinh ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa bước ra khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt đã quyết định dành trọn thời gian nghỉ hè để xả hơi tại nhà. Lịch trình sinh hoạt hàng ngày của cậu phần lớn là nằm ườn trên giường hoặc ghế sofa. Trung bình mỗi ngày, chàng thanh niên nằm trên giường hơn 5 tiếng đồng hồ, duy trì một tư thế, miệt mài dùng điện thoại thông minh và chơi game.

Khoảng nửa tháng sau khi duy trì nhịp sinh hoạt thụ động này, cơ thể nam sinh bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo. Bắp chân phải xuất hiện tình trạng sưng tấy, chu vi vòng chân tăng lên rõ rệt kèm theo những cơn đau nhức âm ỉ kéo dài.

Ban đầu, gia đình chủ quan nhận định đây chỉ là triệu chứng căng mỏi cơ thông thường do ngồi sai tư thế lâu ngày, bản thân nam sinh cũng nghĩ rằng đó là bệnh vặt. Tuy nhiên, tình trạng bệnh lý tiến triển xấu đi nhanh chóng. Các cơn đau trở nên dữ dội hơn. Đặc biệt là khi đôi chân phải chịu trọng lực, cậu vô cùng đau đớn, mất hoàn toàn khả năng di chuyển bình thường.

Nằm trên giường chơi điện thoại quá lâu, chân phải của nam sinh dần sưng tấy, đau nhức, không thể đi lại bình thường. (Ảnh minh họa: PX)

Lúc này, gia đình mới hoảng sợ và đưa cậu đến bệnh viện thăm khám. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chàng trai mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, bác sỹ lập tức chỉ định nhập viện để tiến hành phác đồ điều trị làm tan cục máu đông.

Phân tích về cơ chế bệnh sinh của ca này, các bác sỹ chuyên khoa chỉ ra sự cộng hưởng của hai yếu tố. Về mặt cơ địa, bệnh nhân có khả năng mang hội chứng dễ tạo huyết khối, một yếu tố bẩm sinh khiến hệ thống đông máu hoạt động mạnh hơn bình thường.

Yếu tố thứ hai mang tính quyết định và đóng vai trò kích hoạt trực tiếp, đó là lối sống thiếu vận động. Về mặt sinh lý học, sự co bóp của các cơ ở chân khi chúng ta di chuyển đóng vai trò như chiếc bơm đẩy máu tĩnh mạch chảy ngược về tim. Khi nằm hoặc ngồi bất động liên tục trong nhiều giờ, chiếc bơm cơ học này ngừng hoạt động, khiến máu bị ứ đọng ở chi dưới.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, ngay cả khi không mang gene bệnh bẩm sinh, bất kỳ người trẻ nào duy trì thói quen tĩnh tại lâu ngày đều tự đặt mình vào nhóm nguy cơ cao hình thành cục máu đông.

Đáng nói, trường hợp tại Thai Châu hoàn toàn không phải là một ca bệnh cá biệt. Dữ liệu y khoa toàn cầu cho thấy, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hiện đã trở thành căn bệnh tim mạch phổ biến thứ ba, chỉ đứng sau nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hơn nữa, biểu đồ nhân khẩu học của căn bệnh này đang có sự dịch chuyển rõ rệt về nhóm tuổi thanh thiếu niên. Sự phổ biến của các thiết bị điện tử khiến giới trẻ dành quá nhiều thời gian nằm một chỗ lướt mạng, tạo ra một thế hệ đối mặt với rủi ro tắc nghẽn mạch máu ngay từ độ tuổi đôi mươi.

Từ góc độ y tế dự phòng, giới chuyên môn đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt về việc nhận diện triệu chứng. Dấu hiệu cảnh báo sớm và đặc trưng nhất của huyết khối là tình trạng sưng tấy bất thường mang tính bất đối xứng, tức là chỉ xảy ra ở một bên đùi hoặc bắp chân. Người bệnh thường cảm thấy chi dưới nặng nề, đau nhức khi ấn nhẹ, vùng da tại chỗ có biểu hiện ửng đỏ và nhiệt độ cao hơn khu vực xung quanh.

Đặc biệt, các bác sỹ cảnh báo tình trạng này có thể nhanh chóng chuyển biến thành một ca cấp cứu đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu cục máu đông bong ra và di chuyển theo hệ tuần hoàn lên phổi. Khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thứ phát như tức ngực, đau nhói ở ngực, khó thở đột ngột, đánh trống ngực hoặc ho ra máu, đó là dấu hiệu lâm sàng của biến chứng thuyên tắc phổi. Trong tình huống khẩn cấp này, việc can thiệp y tế ngay lập tức là ranh giới sống còn để bảo vệ tính mạng người bệnh.