Giá vàng hôm nay 4/8: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay giảm nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ lạm phát gia tăng.

Thị trường cũng chuyển sự chú ý sang loạt số liệu về thị trường lao động Mỹ trong tuần này nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn chưa thể thoát khỏi vùng dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce. Theo một số chuyên gia, dữ liệu sản xuất của Mỹ tích cực hơn dự báo có thể tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý, khi tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tập trung vào việc chống lạm phát kéo dài.

Giá vàng thế giới sáng 4/8 giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Sau cuộc họp chính sách tuần trước, diễn biến của thị trường vàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào triển vọng lãi suất của Fed hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn.

Mặt khác, theo các nhà phân tích, những tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Hormuz khiến giá dầu giảm đáng kể. Đối với thị trường vàng, căng thẳng hạ nhiệt làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu cũng có thể lại tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC công bố ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu, làn sóng căng thẳng Mỹ - Iran lan rộng cùng đà phục hồi của giá dầu đang tiếp sức cho đồng USD. Dù lạm phát PCE Mỹ hạ nhiệt nhẹ và tăng trưởng GDP chậm lại nhưng động thái Fed giữ nguyên lãi suất cùng tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn khiến kim loại quý mắc kẹt trong biên độ hẹp.

Theo các chuyên gia hàng đầu, kịch bản đi ngang nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định đây chính là giai đoạn tích lũy lý tưởng trước khi vàng bước vào chu kỳ tăng mới.

Mốc 4.000 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ then chốt. Nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật xuống vùng 3.800 USD/ounce, lực mua bắt đáy dự kiến sẽ bùng nổ mạnh mẽ, tạo đà cho cú bứt phá ở giai đoạn cuối năm.

Dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn tạo áp lực tâm lý, nhưng kịch bản duy trì lãi suất hiện tại sẽ là ngòi nổ kích hoạt đà tăng mạnh. Trường hợp giá vàng phá vỡ vùng đi ngang để vượt ngưỡng 4.300 - 4.400 USD/ounce, xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ chính thức được xác nhận.