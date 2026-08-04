(VTC News) -

Vàng 9999 (còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh.

Đặc điểm trên khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc yêu cầu gắn nhiều loại đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Vàng 9999 chủ yếu được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.820.000 - 14.000.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 4/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 13.820.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng 999 13.820.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng 985 12.520.000 12.770.000 VND/chỉ Vàng 980 12.450.000 12.700.000 VND/chỉ Vàng 950 12.070.000 - VND/chỉ Vàng 750 9.200.000 9.500.000 VND/chỉ Vàng 680 8.050.000 8.350.000 VND/chỉ Vàng 610 7.750.000 8.050.000 VND/chỉ Vàng 580 7.150.000 7.450.000 VND/chỉ Vàng 410 4.400.000 4.700.000 VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h00 ngày 4/8/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Mi Hồng Vàng SJC 13.820.000 14.000.000 VND/chỉ Vàng 999 13.820.000 14.000.000 VND/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.750.000 14.102.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.650.000 14.050.000 VND/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.650.000 14.060.000 VND/chỉ Nữ trang 99,99% 13.350.000 13.850.000 VND/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.610.000 14.090.000 VND/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.610.000 14.090.000 VND/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.380.000 13.880.000 VND/chỉ Doji Vàng SJC 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.700.000 14.100.000 VND/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.050.000 13.250.000 VND/chỉ Nữ trang 9999 13.500.000 14.000.000 VND/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.800.000 14.200.000 VND/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.800.000 14.200.000 VND/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.800.000 14.200.000 VND/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.600.000 14.100.000 VND/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.720.000 14.120.000 VND/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.620.000 - VND/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.520.000 14.020.000 VND/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.750.000 14.100.000 VND/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.400.000 14.000.000 VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.