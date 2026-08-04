Vàng 9999 (còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh.
Đặc điểm trên khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc yêu cầu gắn nhiều loại đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng.
Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.820.000 - 14.000.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.
Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 4/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC
13.820.000
14.000.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.820.000
14.000.000
VND/chỉ
Vàng 985
12.520.000
12.770.000
VND/chỉ
Vàng 980
12.450.000
12.700.000
VND/chỉ
Vàng 950
12.070.000
-
VND/chỉ
Vàng 750
9.200.000
9.500.000
VND/chỉ
Vàng 680
8.050.000
8.350.000
VND/chỉ
Vàng 610
7.750.000
8.050.000
VND/chỉ
Vàng 580
7.150.000
7.450.000
VND/chỉ
Vàng 410
4.400.000
4.700.000
VND/chỉ
So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h00 ngày 4/8/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Mi Hồng
Vàng SJC
13.820.000
14.000.000
VND/chỉ
Vàng 999
13.820.000
14.000.000
VND/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.750.000
14.102.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.650.000
14.050.000
VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.650.000
14.060.000
VND/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.350.000
13.850.000
VND/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.610.000
14.090.000
VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.610.000
14.090.000
VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.380.000
13.880.000
VND/chỉ
Vàng SJC
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.700.000
14.100.000
VND/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.050.000
13.250.000
VND/chỉ
Nữ trang 9999
13.500.000
14.000.000
VND/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.800.000
14.200.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.800.000
14.200.000
VND/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.800.000
14.200.000
VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.600.000
14.100.000
VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.720.000
14.120.000
VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.620.000
-
VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.520.000
14.020.000
VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.750.000
14.100.000
VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.400.000
14.000.000
VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận