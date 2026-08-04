Tin nóng thế giới hôm nay 4/8: Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 4/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến tuyên bố của Nga về điều kiện nối lại đàm phán với Ukraine, tuyên bố của Tổng thống Zelensky muốn chấm dứt xung đột trước mùa đông, những phát biểu trái ngược giữa Mỹ và Iran về tiến trình đối thoại, tình trạng hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu và kế hoạch của Kuwait xây dựng tuyến đường ống xuất khẩu dầu tránh eo biển Hormuz.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Ngày 4/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tăng cường sức ép trên các mặt trận ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm buộc Nga tiến tới một giải pháp hòa bình trước khi mùa đông bắt đầu.

Phát biểu tại cuộc họp các Đại sứ Ukraine ở Kiev, ông Zelensky cho biết mùa thu năm 2026 là giai đoạn Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ áp lực để thúc đẩy Moskva chấm dứt xung đột, dù ông thừa nhận không thể bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới và những chiến dịch tấn công tiếp theo. Vì vậy, Kiev sẽ kết hợp các biện pháp ngoại giao, trừng phạt kinh tế cùng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga để gia tăng sức ép.

Ông Zelensky cho biết chiến lược này bao gồm cả các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hậu cần, quốc phòng và năng lượng của Nga, kết hợp với các lệnh trừng phạt từ các nước đồng minh. Theo ông, mục tiêu là khiến Moskva “không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này.

Kuwait tính xây đường ống tránh eo biển Hormuz

Ngày 4/8, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Sulaiman Al-Roumi cho biết nước này đang đàm phán với Ả Rập Xê Út cùng các quốc gia Arab khác để xây dựng tuyến đường ống xuất khẩu dầu thô không đi qua eo biển Hormuz.

Theo ông Al-Roumi, hoạt động xuất khẩu dầu của Kuwait gần như đình trệ do eo biển Hormuz bị phong tỏa, khiến nước này phải tìm giải pháp thay thế lâu dài.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Một trong các phương án được xem xét là xây dựng đường ống nối Kuwait với Ả Rập Xê Út để đưa dầu ra Biển Đỏ hoặc kết nối với cảng Fujairah của UAE.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết đây sẽ là dự án quy mô lớn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì hoạt động xuất khẩu trong trường hợp eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn. Nhật Bản cũng được xác định là đối tác chiến lược trong kế hoạch mở rộng dự trữ dầu của Kuwait.

Nga nêu điều kiện đồng ý đàm phán về Ukraine

Ngày 4/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva luôn sẵn sàng đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng chỉ khi các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng và bảo đảm Kiev thực hiện các cam kết đạt được.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kazakhstan - Nga lần thứ ba, ông Galuzin cho rằng chính Ukraine là bên nhiều lần rút khỏi tiến trình thương lượng, đồng thời nhấn mạnh nếu phương Tây không tạo điều kiện cho đối thoại thực chất, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng nhận định triển vọng đối thoại chỉ xuất hiện khi các nước phương Tây nhìn nhận nhu cầu giải quyết “những nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột.

Trong diễn biến liên quan, chuyên gia quân sự Nga Nikolay Novik cho rằng Ukraine không nên kỳ vọng việc Mỹ tăng sản xuất tên lửa Patriot và THAAD sẽ giúp Kiev sớm được tăng cường năng lực phòng không, bởi hợp đồng mới của Lầu Năm Góc phải đến giai đoạn 2027-2028 mới tạo ra tác động rõ rệt.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đang đàm phán với Iran

Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra và đây là “cơ hội cuối cùng” để hai bên đạt được một thỏa thuận.

Theo ông Trump, các cuộc tiếp xúc được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phủ nhận hoàn toàn thông tin này, khẳng định Tehran không tiến hành cũng như không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington.

Iran cho biết hoạt động ngoại giao duy nhất hiện nay là các cuộc trao đổi với Oman liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục khẳng định Hải quân Mỹ kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và nhấn mạnh sẽ không có hoạt động lưu thông bình thường nếu chưa đạt được thỏa thuận.

Hạn hán và cháy rừng tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy điện châu Âu

Nắng nóng và hạn hán kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống năng lượng của châu Âu khi mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục, buộc nhiều quốc gia phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để duy trì hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân.

Tại Hungary, mực nước sông Danube giảm xuống chỉ còn khoảng 10 cm ở một số khu vực, khiến nhà máy điện hạt nhân Paks - cơ sở cung cấp khoảng 42% sản lượng điện của cả nước - đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 40 năm vận hành.

Mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục đe dọa hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Paks. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Romania phải thực hiện các vụ nổ có kiểm soát để điều hướng dòng chảy nhằm bảo đảm đủ nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Cernavoda.

Nhiều chính phủ Trung và Đông Âu đang triển khai các biện pháp tiết kiệm điện và chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ thiếu hụt năng lượng nếu tình trạng hạn hán kéo dài.