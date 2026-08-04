Hàng chục xe máy cháy trơ khung sau hỏa hoạn trong đêm ở TP.HCM

Ngày 4/8, Công an phường Dĩ An phong tỏa hiện trường vụ cháy bãi chứa xe gắn máy trên đường Nguyễn Tri Phương để điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Công an phong tỏa hiện trường.

Trước đó khoảng 22h30 ngày 3/8, đám cháy bùng phát tại một chiếc xe gắn máy chứa trong bãi sau đó lan nhanh ra toàn bộ hàng chục phương tiện đang tập kết ở đây. Trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận dập tắt đám cháy.

Những người sống tại khu vực này đã huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng không thể khống chế do trong đám cháy, xăng từ các phương tiện bị cháy lan ra ngoài, tạo khói đen gây ngạt. Đám cháy đe dọa cửa hàng xe máy bên cạnh với hàng chục phương tiện chứa bên trong.

Đám cháy bùng phát tại bãi xe hàng chục chiếc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 60 phương tiện bị cháy trơ khung. Đây là số xe gắn máy cũ của cửa hàng xe gắn máy P.N bên cạnh. Nguyên nhân cháy cũng như thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.