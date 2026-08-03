Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Đặc điểm dễ nhận biết của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên.
Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy vàng 9999 thường được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay (3/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 400.000 đồng/chỉ.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 13,6 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 13,38 - 13,88 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 3/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.380.000
13.880.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.366.000
13.866.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.149.000
13.769.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.121.000
13.741.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.094.000
12.714.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.420.000
10.410.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.448.000
9.438.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.032.000
9.022.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.477.000
8.467.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.130.000
8.120.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.784.000
5.774.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.215.000
5.205.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.632.000
4.622.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 3/8/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.600.000
14.100.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng miếng SJC
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.830.000
14.230.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.830.000
14.230.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.630.000
14.130.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.700.000
14.100.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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