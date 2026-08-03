(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Đặc điểm dễ nhận biết của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy vàng 9999 thường được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (3/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 400.000 đồng/chỉ.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 13,6 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 13,38 - 13,88 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 3/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.380.000 13.880.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.366.000 13.866.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.149.000 13.769.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.121.000 13.741.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.094.000 12.714.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.420.000 10.410.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.448.000 9.438.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.032.000 9.022.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.477.000 8.467.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.130.000 8.120.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.784.000 5.774.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.215.000 5.205.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.632.000 4.622.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 3/8/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.650.000 14.050.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.830.000 14.230.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.830.000 14.230.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.630.000 14.130.000 đồng/chỉ

Phú Quý Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.