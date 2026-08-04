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Xuất bản ngày 04/08/2026 10:01 AM
Xuất bản ngày 04/08/2026 10:01 AM

Người dành hơn 20 năm gom từng lá thư liệt sĩ

(VTC News) -

Hơn hai thập kỷ sưu tầm những lá thư, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng góp phần lưu giữ ký ức liệt sĩ, kể lại những câu chuyện lịch sử xúc động cho thế hệ mai sau.

VTC News
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