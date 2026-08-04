Người dành hơn 20 năm gom từng lá thư liệt sĩ

Hơn hai thập kỷ sưu tầm những lá thư, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng góp phần lưu giữ ký ức liệt sĩ, kể lại những câu chuyện lịch sử xúc động cho thế hệ mai sau.
Không chỉ là đất tổ của Thiền phái Trúc Lâm, núi Yên Tử còn ẩn chứa bề dày lịch sử thể hiện qua những tên gọi như An Tử Sơn, Bạch Vân Sơn, Tượng Sơn hay Phù Vân Sơn.
Từ chuyện tình ngoài đời đến những vai diễn trên phim giờ vàng VTV, 3 cặp đôi diễn viên VTV khiến khán giả thích thú bởi sự ăn ý cả trong cuộc sống lẫn trên màn ảnh.
Subaru Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lớn cho nhiều mẫu xe trong tháng 8/2026, đặc biệt là Forester với mức giảm lên tới 360 triệu đồng.
Ứng dụng nhắn tin Telegram bỗng "mất tích" trên kho ứng dụng App Store dành cho thiết bị di động cũng như máy tính Mac của Apple không rõ lý do.
40 tuổi là quá sớm hay đây chính là thời điểm thích hợp để chuẩn bị cho tuổi già khỏe mạnh, chủ động và độc lập khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số?
Nhận tin bà nội qua đời ngay trước trận gặp Indonesia, hậu vệ Trương Tiến Anh vẫn cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026.
Giá cà phê hôm nay 4/8 diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch, với Robusta tiếp tục tăng nhẹ, trong khi Arabica giảm mạnh.
Sau khi bị Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy tìm, Hồ Văn Khoa đăng video xin lỗi cộng đồng mạng, khẳng định sẽ trình diện theo giấy triệu tập.
Chứng kiến ngôi trường bỏ hoang lãng phí, 2 vợ chồng cựu giáo chức cất công vận động dân làng, chung tay cải tạo, mở ra lớp học 0 đồng chất chứa một trời yêu thương.
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng Indonesia vẫn là đối thủ rất mạnh dù bị đội tuyển Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-3.
Chiến thắng trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam mở rộng cánh cửa vào bán kết, chỉ bị loại nếu xảy ra kịch bản không tưởng.
Mặc áo chống nắng khi ngồi sau xe máy, bé gái 4 tuổi ở Tuyên Quang gặp tai nạn khiến cánh tay phải bị đứt rời.
Khác với thói quen xây nhà bê tông cốt thép kiên cố tại Việt Nam, đại đa số người Mỹ lại đặc biệt ưa chuộng nhà gỗ, ẩn sau sự khác biệt này là gì?
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán về Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn.
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