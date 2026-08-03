Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 4/8: Ngày nắng, chiều tối mưa dông rải rác

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 4/8

Theo trung tâm khí tượng, khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C. Ban ngày trời có nắng, nền nhiệt khá cao kết hợp với độ ẩm lớn khiến thời tiết có thể oi bức, đặc biệt trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều.

Mây sẽ phát triển mạnh hơn vào cuối ngày, tạo điều kiện hình thành mưa rào và dông tại nhiều địa phương. Mưa xuất hiện rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Mặc dù lượng mưa không diễn ra trên diện rộng, một số nơi vẫn có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, gây ngập cục bộ tại các tuyến đường thấp trũng.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt thường ngày.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 4/8: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Thời tiết TP.HCM ngày mai 4/8

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 4/8 có nhiều điểm tương đồng với toàn khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 33-35°C.

Ban ngày, thành phố có nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, từ chiều tối đến tối, mây đối lưu phát triển có thể gây ra mưa rào và dông rải rác tại nhiều khu vực. Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường độ khá, khiến giao thông vào giờ cao điểm gặp khó khăn.

Người dân nên mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài vào cuối buổi chiều. Người lái xe cần giảm tốc độ khi đi trong điều kiện mưa lớn, tránh đi qua những đoạn đường ngập sâu hoặc có tầm nhìn hạn chế.

Cảnh báo mưa dông bất chợt

Thời tiết miền Nam trong giai đoạn này vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Vì vậy, hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông tiếp tục duy trì trong nhiều khu vực.

Nắng ban ngày tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, xây dựng và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, mưa dông xuất hiện vào cuối ngày có thể làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời nếu người dân không theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Đối với khu vực canh tác nông nghiệp, mưa vào chiều tối góp phần bổ sung độ ẩm cho đất, nhưng cũng có thể gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch hoặc phơi sấy nông sản nếu không có kế hoạch phù hợp.

Khuyến cáo cho người dân

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với những thay đổi bất ngờ. Khi xuất hiện dông, cần hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn nhằm giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sét hoặc gió giật mạnh.

Các gia đình cũng nên kiểm tra mái che, biển quảng cáo, chằng chống những vật dụng dễ bị gió cuốn. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ tốc độ phù hợp khi di chuyển trong điều kiện mưa.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 4/8 cho thấy khu vực vẫn duy trì thời tiết khá thuận lợi vào ban ngày với nền nhiệt cao nhất 32-35°C. Tuy nhiên, mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.