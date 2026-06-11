Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 4 số 9, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ lẫn 0,01% tạp chất khác.
Vì không pha trộn các kim loại khác như bạc hay đồng, vàng 9999 có đặc tính vật lý rất mềm, dễ bị móp méo, trầy xước và có màu vàng đậm đặc trưng.
Do độ nguyên chất tối đa, vàng 9999 thường không được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp mà chủ yếu được đúc thành vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn để phục vụ mục đích tích trữ, đầu tư.
Vàng 9999 thường được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, hoặc trang sức đơn giản.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026
Dưới đây là bảng nhập giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 9h ngày 11/6/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.100.000
13.602.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
13.100.000
13.603.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.090.000
13.590.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|13.090.000
|13.600.000
|đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
|12.890.000
|13.440.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 9h ngày 11/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.100.000
13.602.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.090.000
13.590.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.090.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
12.890.000
13.440.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.990.000
13.490.000
đồng/chỉ
Vàng SJC
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.200.000
13.650.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.220.000
13.720.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.220.000
13.720.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.220.000
13.720.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.120.000
13.620.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.050.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.030.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
|Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận