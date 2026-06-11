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Xuất bản ngày 11/06/2026 09:51 AM
Cập nhật lúc 10:37 AM ngày 11/06/2026

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 11/6, giá vàng 9999 tại SJC đồng loạt giảm sâu và lùi về vùng đáy thấp nhất kể từ đầu năm.

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 4 số 9, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ lẫn 0,01% tạp chất khác.

Vì không pha trộn các kim loại khác như bạc hay đồng, vàng 9999 có đặc tính vật lý rất mềm, dễ bị móp méo, trầy xước và có màu vàng đậm đặc trưng.

Do độ nguyên chất tối đa, vàng 9999 thường không được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp mà chủ yếu được đúc thành vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn để phục vụ mục đích tích trữ, đầu tư.

Vàng 9999 thường được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, hoặc trang sức đơn giản.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026

Dưới đây là bảng nhập giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 9h ngày 11/6/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.100.000

13.602.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

13.100.000

13.603.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.090.000

13.590.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.090.00013.600.000đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

12.890.00013.440.000đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 9h ngày 11/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.100.000

13.602.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.090.000

13.590.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.090.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

12.890.000

13.440.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.990.000

13.490.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.200.000

13.650.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.220.000

13.720.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.220.000

13.720.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.220.000

13.720.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.120.000

13.620.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải


Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.050.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.030.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.000.000

13.500.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.100.000

13.600.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.000.000

13.500.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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