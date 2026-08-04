Lào Cai cảnh báo mưa cực lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng

(VTC News) -

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương triển khai phương án ứng phó với một đợt mưa lớn mới.

Theo dự báo, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, nhiều khu vực có thể ghi nhận lượng mưa trên 300 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm, đồng thời chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai sáng 3/8. (Ảnh: Phạm Bằng)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 130 mm.

Đến đêm 5/8 và ngày 6/8, mưa được dự báo tiếp tục gia tăng, phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi vượt 170 mm. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện mưa với cường suất trên 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Tính chung cả đợt từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng một số khu vực có thể vượt 300 mm.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với địa hình đồi núi làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông còn có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương không được chủ quan, vừa tập trung khắc phục hậu quả do đợt thiên tai trước, vừa chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó với đợt mưa mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân, giúp chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.

Song song với đó, các xã, phường phải rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho người dân và sẵn sàng tổ chức sơ tán khi cần thiết.

Việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm và các điều kiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn phải được thực hiện theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của thiên tai.