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Xuất bản ngày 10/06/2026 09:11 AM
Xuất bản ngày 10/06/2026 09:11 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 10/6/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin mới nhất về giá vàng 9999 giúp người mua đánh giá đúng xu hướng thị trường và lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 4 số 9, vàng ròng, vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất. Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng, bóng, khó ô xi hóa, không phai, xỉn màu hay gỉ theo thời gian.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm, loại vàng này dễ bị trầy xước và biến dạng hơn so với các dòng vàng có pha hợp kim như 18K hay 14K.

Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, đồng tiền vàng hoặc trang sức đơn giản.

Do giá trị cao và dễ thanh khoản, vàng 9999 thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.

Vàng 9999 còn gọi vàng 24K. (Ảnh: AI)

Vàng 9999 còn gọi vàng 24K. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay

Vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải khá đa dạng bao gồm nhẫn tròn trơn ép vỉ, nhẫn trơn truyền thống, đồng vàng, vàng trang sức...

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 8h30 ngày 10/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)13.880.00014.380.000đồng/chỉ
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 13.880.00014.380.000đồng/chỉ
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.388.000 1.438.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH13.780.000 -đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)13.680.000 14.280.000 đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.880.00014.380.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999,9 13.630.000 -đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h30 ngày 10/6/2026:

Thương hiệuLoại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)13.880.00014.380.000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH13.780.000-đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) 13.680.000 14.280.000đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)13.880.00014.380.000 đồng/chỉ
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG13.630.00014.130.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ13.630.00014.132.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ13.610.00014.110.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ13.610.00014.120.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%13.410.00013.960.000đồng/chỉ
PNJ Vàng miếng SJC 999.913.630.00014.130.000đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.913.630.00014.130.000đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.913.630.00014.130.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.913.480.00013.980.000đồng/chỉ
Doji Vàng SJC 13.630.00014.130.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.630.00014.130.000đồng/chỉ
Bảo Tin Minh ChâuVàng miếng SJC 13.880.00014.380.000đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.900.00014.400.000đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.900.00014.400.000đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.900.00014.400.000đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.800.00014.300.000đồng/chỉ
Mi Hồng

Vàng SJC

13.650.00014.000.000đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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