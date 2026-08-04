VinFast VF 9 biến những chuyến đi hàng nghìn km trở thành 'hành trình thư giãn'

(VTC News) -

Không còn cảnh tất bật trước ngày khởi hành

Mỗi kỳ nghỉ hè, gia đình anh Hoàng Đức (41 tuổi, TP.HCM) đều lái xe về quê Hà Tĩnh, kết hợp du lịch dọc miền Trung. Với anh, chuyến đi không chỉ bắt đầu khi bánh xe lăn, mà từ nhiều ngày trước đó với danh sách dài những việc phải chuẩn bị. Việc mất thời gian nhất là mang chiếc SUV xăng cũ đi bảo dưỡng tổng thể, thay dầu, kiểm tra nước làm mát, áp suất lốp, bình ắc quy rồi mới yên tâm xuất phát.

Mùa hè năm nay, khi đổi sang VinFast VF 9, danh sách chuẩn bị cho chuyến đi về quê ngắn đi đáng kể. Trước hành trình, anh chỉ cần mở ứng dụng VinFast trên điện thoại để kiểm tra dung lượng pin, áp suất lốp, các thông số vận hành... nếu có vấn đề phát sinh có thể chủ động đi xử lý trước. Việc bảo dưỡng gần như không cần quan tâm bởi xe điện không có nhiều chi tiết phức tạp.

Vài phút trước giờ xuất phát, anh bật điều hòa từ xa để khoang xe mát sẵn, dù đỗ ở ngoài trời nóng. “Đến lúc cả nhà xuống xe là chỉ việc xếp hành lý rồi đi. Chuyến nghỉ hè bắt đầu nhẹ nhàng ngay từ khâu chuẩn bị”, anh Đức chia sẻ.

Trải nghiệm này đặc biệt thu hút những khách hàng yêu thích công nghệ. Nhờ ứng dụng điện thoại VinFast, người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng xe mọi lúc mọi nơi và thực hiện nhiều thao tác điều khiển như đóng/mở khóa xe, đóng/mở cốp, bấm còi, nháy đèn, bật điều hòa... (khách hàng tiếp cận các tính năng này khi đăng ký gói Smart Connect Upper trở lên).

Theo anh Đức, điểm đặc biệt của hệ thống dịch vụ thông minh trên ứng dụng VinFast là khả năng kết nối qua Internet, không bị giới hạn về phạm vi, khoảng cách. “Tôi đi công tác Hà Nội vẫn tương tác được với xe đang để ở TP.HCM. Từ khi đổi xe, thấy việc quản lý chiếc xe của mình ‘nhẹ đầu’ hẳn”, anh khẳng định.

Quãng đường dài thành thời gian tận hưởng

Cũng vừa chuyển đổi từ xe xăng sang VF 9, gia đình chị Hoàng Anh (36 tuổi, Hà Nội) mới đây đã hoàn thành chuyến du lịch hơn 10 ngày dọc miền Trung đầu tiên.

Đi cùng vợ chồng chị là hai con nhỏ và bố mẹ. Hai con chị gần như ngủ suốt những chặng dài, không quấy khóc nhờ khoang xe yên tĩnh, điều hoà hoạt động ổn định. Ông bà cũng không bị mệt mỏi nhờ hàng ghế rộng rãi, cho khoảng để chân thoải mái và tích hợp tính năng massage.

“Quãng đường dài bỗng ngắn hơn rất nhiều. Ai cũng vui vẻ và nhiều năng lượng sau khi xuống xe”, chị chia sẻ.

VF 9 sử dụng điều hòa tự động ba vùng độc lập, cho phép hàng ghế trước và sau điều chỉnh nhiệt độ riêng. Hệ thống kiểm soát chất lượng và ion hóa không khí kết hợp cùng khả năng cách âm hiệu quả trên VF 9 giúp hành khách gần như tách biệt với cái nóng và tiếng ồn bên ngoài.

Mẫu xe này còn được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, trợ lý ảo tiếng Việt phục vụ nhu cầu giải trí trong suốt hành trình. “Những chi tiết nhỏ cộng lại khiến một chuyến đi hàng nghìn km thư giãn hơn rất nhiều”, chị Hoàng Anh nhận định tổng thể về VF 9.

Từng lái xe từ Hà Nội đi Nha Trang, reviewer kênh Life Trip cho biết với tổng quãng đường hơn 1.300 km, việc sử dụng xe điện VinFast VF 9 để xuyên Việt là rất đơn giản. Với bộ pin dung lượng 123 kWh, VF 9 có tầm vận hành lên tới hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy, đủ để đáp ứng nhiều hành trình.

Bên cạnh đó, mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước cũng mang tới sự yên tâm cho người dùng.

“Dọc các tuyến đường chính như Quốc lộ 1, hệ thống trạm sạc được phủ sóng dày đặc, có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc trong lúc nghỉ ngơi hoặc ăn uống. Các trụ sạc nhanh cho hiệu suất sạc rất ấn tượng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi”, reviewer kênh Life Trip đánh giá.

Với nhiều gia đình thường xuyên du lịch đường dài, VinFast VF 9 đang mang đến một cách tận hưởng hành trình khác biệt. Chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện đưa mọi người đến điểm đến, mà trở thành một phần của kỳ nghỉ ngay từ lúc bánh xe chưa lăn.

VinFast VF 9 hiện có giá bán từ 1,348 tỷ đồng cho bản Eco và 1,529 tỷ đồng cho bản Plus. Khách hàng có thể được bảo lãnh để mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Các khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của xe xăng VinFast còn được áp dụng voucher tri ân từ 30 đến 80 triệu đồng (giá trị voucher tùy dòng xe). Ngoài ra, chủ xe được hỗ trợ sạc pin miễn phí đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).