(VTC News) -

Vàng nữ trang 9999 là gì?

Vàng nữ trang 9999 là loại vàng tinh khiết với hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, trong khi tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm vỏn vẹn 0,01%. Nhờ độ nguyên chất cao, loại vàng này thường được chế tác thành các món trang sức cao cấp dành cho phái đẹp như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, hoa tai và nhiều phụ kiện sang trọng khác.

Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, đặc trưng và không bị xỉn màu theo thời gian.

Vàng nữ trang 9999 chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao. (Ảnh: AI)

Giá vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay

Cập nhật lúc 15h30 ngày 11/6/2026, vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 13,050 - 13,550 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Dưới đây bảng giá một số loại vàng nữ trang tại PNJ, cập nhật 15h30 ngày 11/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng nữ trang 999.9 13.050.000 13.550.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 13.036.000 13.536.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 12.822.000 13.442.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 12.795.000 13.415.000 đồng/chỉ

Bảng giá vàng nữ trang 9999 hôm nay 11/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang 9999 tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 15h30 ngày 11/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 99,99% 13.070.000 13.620.000 đồng/chỉ Doji Nữ trang 9999 13.250.000 13.650.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 13.150.000 13.650.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.250.000 13.750.000 đồng/chỉ PNJ Vàng nữ trang 999.9 13.050.000 13.550.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng.

Những điều cần lưu ý khi mua vàng nữ trang 9999

Khi mua vàng nữ trang 9999, người tiêu dùng nên lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi và giá trị của sản phẩm.

Trước hết, hãy lựa chọn các thương hiệu uy tín hoặc cửa hàng được cấp phép kinh doanh vàng nhằm đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ hóa đơn, giấy chứng nhận và các thông tin về trọng lượng, hàm lượng vàng để thuận tiện cho việc mua bán hoặc bảo hành sau này.

Người mua cũng nên theo dõi giá vàng hằng ngày, bởi thị trường có thể biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng vàng nữ trang 9999 thường có thêm chi phí chế tác, vì vậy giá bán và giá thu mua lại có thể chênh lệch. Nếu mục đích là đầu tư, nên cân nhắc kỹ giữa vàng nữ trang và các sản phẩm như vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn để phù hợp với nhu cầu tích lũy.

Việc tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định sẽ giúp người mua tối ưu giá trị và hạn chế những rủi ro không cần thiết.