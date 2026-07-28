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Giá vàng chạm đáy là ẩn số: Chuyên gia cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư Theo các chuyên gia, việc xác định đáy của giá vàng là điều gần như không thể và quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

HLV Indonesia tiết lộ lý do vắng mặt ở khu kỹ thuật trong trận đấu Campuchia Sau chiến thắng trước Campuchia tại ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman tiết lộ lý do theo dõi trận đấu từ khán đài, để cầu thủ dẫn dắt đội bóng trong những phút đầu.

'3 ca 4 kíp' là gì? "3 ca 4 kíp" là mô hình lao động kinh điển đảm bảo hệ thống vận hành 24/7, tối ưu năng suất doanh nghiệp; vậy ca là gì và kíp là gì, tại sao 3 ca nhưng lại có 4 kíp?

Elon Musk tự nhận 'cựu nghìn tỷ phú' sau khi cổ phiếu lao dốc Sau 1 tuần cổ phiếu Tesla và SpaceX lao dốc khiến tài sản của Elon Musk "bốc hơi" 130 tỷ USD, khiến người giàu nhất thế giới tự nhận mình thành "cựu nghìn tỷ phú".

Giữ đường biên từ những buôn làng yên ổn Hơn 45 km đường biên ở Buôn Đôn không được bảo vệ chỉ bằng những bước chân tuần tra, phía sau các cột mốc là một thế trận được dựng nên từ sinh kế, đối thoại,..

Trung Quốc vượt Ấn Độ trong cuộc đua động cơ tiêm kích? Hai nước khởi động gần như cùng thời điểm, nhưng sau gần 40 năm, kết quả lại cho thấy khoảng cách rất lớn.

'Đại Việt sử ký' và 'Đại Việt sử ký toàn thư' khác nhau thế nào? Dù tên gọi dễ gây nhầm lẫn, "Đại Việt sử ký" và "Đại Việt sử ký toàn thư" thực chất là hai bộ quốc sử mang số phận, tầm vóc và tư tưởng thời đại hoàn toàn khác biệt.

Tấp nập bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM Hàng trăm hộ dân dọc quốc lộ 22 (xã Bà Điểm và Xuân Thới Sơn) đang khẩn trương bàn giao mặt bằng, tháo dỡ nhà để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường lên 10 làn xe.

Lý do bắt giam nguyên Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng Công an TP Hải Phòng vừa thông tin lý do nguyên Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Viện kiểm sát truy tố Đoàn Bảo Châu về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu (nghề nghiệp võ sư, SN 1968, ở phường Giãng Võ).

Công nghệ 28/7: Microsoft ra mắt các công cụ an ninh mạng dựa trên AI Microsoft vừa ra mắt mô hình AI an ninh mạng đầu tiên cùng nền tảng “agentic” mới, hứa hẹn giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục lỗ hổng nhanh hơn.

Mỹ áp thuế 12,5%, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp chủ động ứng phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công Thương) đưa ra loạt khuyến nghị doanh nghiệp cần triển khai ngay khi Mỹ áp thuế 12,5% với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, vượt mốc 25.300 đồng/USD Tỷ giá trung tâm hôm nay tăng 13 đồng lên mức 25.306 đồng/USD, vượt đỉnh cũ 25.298 đồng được thiết lập cuối tháng 8 năm ngoái.

Thị trường xe máy xăng duy trì tăng trưởng song song với xe điện mở rộng Doanh số xe máy động cơ đốt trong tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, trong khi thị trường cũng ghi nhận nhiều sản phẩm mới ở cả phân khúc xe xăng và xe điện.