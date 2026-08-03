XSCM 3/8 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 3/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCM 3/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 3/8 - Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/8/2026 - Xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 3/8/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 3/8/2026.

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- XSCM 27/7/2026

Kết quả xổ số ngày 27/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 27/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 27/7/2026.

- XSCM 20/7/2026

Kết quả xổ số ngày 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau quay số mở thưởng như sau:

XSCM 20/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 20/7/2026.

- XSCM 13/7/2026

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 303404 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCM 13/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/7/2026.

- XSCM 6/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 6/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 738323 và các hạng giải khác như sau:

XSCM 6/7, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.